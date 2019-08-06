Брестский БРСМ провел турнир по мини-футболу

Источник материала: Виртуальный Брест

Вечером 7 августа на стадионе в микрорайоне Дубровка собралось около сотни участников, болельщиков и местных жителей.





Здесь проходил турнир по мини-футболу, организованный Брестским БРСМ . Помощь в организации и проведении футбольного праздника оказал спортсмен и тренер Георгий Дорбуашвили.





В соревновательной части приняло 9 команд в двух возрастных категориях. Дети 8-12 лет разыграли между собой 3 призовых места. Ребята постарше состязались за медали и специальные призы турнира.





Мероприятие реализовано в рамках концепции дворовых игр. В турнире приняли участие 2 команды несовершеннолетних, с которыми проводится индивидуальная профилактическая работа, команды из состава студотрядов, местная дворовая сборная «Дубровка» и другие.





По итогам трех часов соревнований определились лучшие команды. Организаторы наградили их медалями и призами от БРСМ. Также были отмечены лучшие игроки турнира.





Поздравляем победителей турнира по мини-футболу!





Среди детей 8-12 лет:

1-е место – команда «Барселона»;

2-е место – команда «Ливерпуль»;

3-е место – команда «Челси».

Старшая группа:

1-е место – команда «Уния»;

2-е место – команда Ленинского района (среди несовершеннолетних, с которыми проводится индивидуальная профилактическая работа);

3-е место – команда Московского района (среди несовершеннолетних, с которыми проводится индивидуальная профилактическая работа).



