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Брестский БРСМ провел турнир по мини-футболу

07.08.2019 14:42 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Вечером 7 августа на стадионе в микрорайоне Дубровка собралось около сотни участников, болельщиков и местных жителей.

Брестский БРСМ провел турнир по мини-футболу

Здесь проходил турнир по мини-футболу, организованный Брестским БРСМ. Помощь в организации и проведении футбольного праздника оказал спортсмен и тренер Георгий Дорбуашвили.

Брестский БРСМ провел турнир по мини-футболу

В соревновательной части приняло 9 команд в двух возрастных категориях. Дети 8-12 лет разыграли между собой 3 призовых места. Ребята постарше состязались за медали и специальные призы турнира. 

Брестский БРСМ провел турнир по мини-футболу

Мероприятие реализовано в рамках концепции дворовых игр. В турнире приняли участие 2 команды несовершеннолетних, с которыми проводится индивидуальная профилактическая работа, команды из состава студотрядов, местная дворовая сборная «Дубровка» и другие.

Брестский БРСМ провел турнир по мини-футболу

По итогам трех часов соревнований определились лучшие команды. Организаторы наградили их медалями и призами от БРСМ. Также были отмечены лучшие игроки турнира.

Брестский БРСМ провел турнир по мини-футболу

Поздравляем победителей турнира по мини-футболу!

Брестский БРСМ провел турнир по мини-футболу

Среди детей 8-12 лет:

1-е место – команда «Барселона»;

2-е место – команда «Ливерпуль»; 

3-е место – команда «Челси». 

Старшая группа:

1-е место – команда «Уния»;

2-е место – команда Ленинского района (среди несовершеннолетних, с которыми проводится индивидуальная профилактическая работа); 

3-е место – команда Московского района (среди несовершеннолетних, с которыми проводится индивидуальная профилактическая работа).

Брестский БРСМ провел турнир по мини-футболу

 
 
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  Вечером 7 августа на стадионе в микрорайоне Дубровка собралось около сотни участников, болельщиков и местных жителей. Здесь проходил турнир по мини-футболу,...
 
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