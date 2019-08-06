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Брестский БРСМ провел турнир по мини-футболу
07.08.2019 14:42 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Вечером 7 августа на стадионе в микрорайоне
Здесь проходил турнир по мини-футболу, организованный Брестским
В соревновательной части приняло 9 команд в двух возрастных категориях. Дети 8-12 лет разыграли между собой 3 призовых места. Ребята постарше состязались за медали и специальные призы турнира.
Мероприятие реализовано в рамках концепции дворовых игр. В турнире приняли участие 2 команды несовершеннолетних, с которыми проводится индивидуальная профилактическая работа, команды из состава студотрядов, местная дворовая сборная «Дубровка» и другие.
По итогам трех часов соревнований определились лучшие команды. Организаторы наградили их медалями и призами от БРСМ. Также были отмечены лучшие игроки турнира.
Поздравляем победителей турнира по мини-футболу!
Среди детей 8-12 лет:
1-е место – команда «Барселона»;
2-е место – команда «Ливерпуль»;
3-е место – команда «Челси».
Старшая группа:
1-е место – команда «Уния»;
2-е место – команда Ленинского района (среди несовершеннолетних, с которыми проводится индивидуальная профилактическая работа);
3-е место – команда Московского района (среди несовершеннолетних, с которыми проводится индивидуальная профилактическая работа).
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Вечером 7 августа на стадионе в микрорайоне Дубровка собралось около сотни участников, болельщиков и местных жителей. Здесь проходил турнир по мини-футболу,...
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