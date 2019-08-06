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На Пионерской автомобиль пропускал скорую, но задние этого не учли
07.08.2019 14:42 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
ДТП произошло сегодня, 7 августа 2019 года в городе Бресте на перекрёстке ул. Пионерская и Московская.
Вероятно, водитель заднего автомобиля отвлёкся и не смог среагировать вовремя на изменившуюся обстановку.
Через минут двадцать ещё одно было...
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