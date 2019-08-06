 На Пионерской автомобиль пропускал скорую, но задние этого не учли

Источник материала: Виртуальный Брест

ДТП произошло сегодня, 7 августа 2019 года в городе Бресте на перекрёстке ул. Пионерская и Московская.





Вероятно, водитель заднего автомобиля отвлёкся и не смог среагировать вовремя на изменившуюся обстановку.





Через минут двадцать ещё одно было...

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