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На Пионерской автомобиль пропускал скорую, но задние этого не учли

07.08.2019 14:42 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

ДТП произошло сегодня, 7 августа 2019 года в городе Бресте на перекрёстке ул. Пионерская и Московская.

На Пионерской автомобиль пропускал скорую, но задние этого не учли

Вероятно, водитель заднего автомобиля отвлёкся и не смог среагировать вовремя на изменившуюся обстановку.

На Пионерской автомобиль пропускал скорую, но задние этого не учли

Через минут двадцать ещё одно было...

видео - Wikilink.by камера versana.by

На Пионерской автомобиль пропускал скорую, но задние этого не учли
 На Пионерской автомобиль пропускал скорую, но задние этого не учли

 
Теги: Брест
 
 
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  ДТП произошло сегодня, 7 августа 2019 года в городе Бресте на перекрёстке ул. Пионерская и Московская. Вероятно, водитель заднего автомобиля отвлёкся и не смог...
 
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