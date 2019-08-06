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Пограничники задержали в Каменецком районе нелегальных мигрантов из Кубы и Ирана

07.08.2019 14:42 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В Каменецком районе пресекли две попытки группового нарушения границы, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Госпогранкомитета.

Пограничники задержали в Каменецком районе нелегальных мигрантов из Кубы и Ирана

Оба случая произошли 5 августа в направлении Высокое - Токари. Утром в 300 м от белорусско-польской границы пограничный наряд выявил двух граждан Кубы. С собой у незаконных мигрантов были паспорта, телефоны и около $6 тыс. Вечером того же дня в этом районе по оперативной информации пограничники задержали трех граждан Ирана. Мужчина и две женщины сознались, что пытались незаконно попасть на польскую территорию в поисках лучших условий жизни в странах ЕС.

В отношении всех задержанных начат административный процесс за попытку незаконного пересечения границы и нарушение пограничного режима. Кроме того, граждане Ирана, не имевшие белорусских виз, привлечены еще и за нарушение правил пребывания.

До завершения разбирательства иностранцы будут находиться в изоляторе временного содержания Брестской пограничной группы. Им грозит штраф и депортация с запретом въезда в Беларусь сроком на пять лет.

С начала года на этом участке пресечены уже четыре попытки группового нарушения границы. Задержаны 11 иностранцев, большинство из которых являются гражданами Ирана.

 
 
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  В Каменецком районе пресекли две попытки группового нарушения границы, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Госпогранкомитета. Оба случая произошли 5 августа в...
 
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