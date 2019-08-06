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Руководители госорганов в августе проведут выездные приемы граждан

07.08.2019 14:05 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Руководители госорганов в августе проведут выездные приемы граждан
Фото из открытых источников

Министр по налогам и сборам Сергей Наливайко примет граждан 9 августа в Дзержинском райисполкоме, председатель Государственного пограничного комитета Анатолий Лаппо - 14 августа в Ельском райисполкоме.

Руководители госорганов в августе проведут выездные приемы граждан Какой план работы у Совета министров на второе полугодие?

На 20 августа запланирована встреча с гражданами министра внутренних дел Юрия Караева в Ивацевичском райисполкоме.

Министр спорта и туризма Сергей Ковальчук будет проводить прием граждан 21 августа в Осиповичском райисполкоме, министр связи и информатизации Константин Шульган - 23 августа в Мозырском райисполкоме.

 
 
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