Руководители госорганов в августе проведут выездные приемы граждан

Источник материала: Аргументы и факты

Министр по налогам и сборам Сергей Наливайко примет граждан 9 августа в Дзержинском райисполкоме, председатель Государственного пограничного комитета Анатолий Лаппо - 14 августа в Ельском райисполкоме.

На 20 августа запланирована встреча с гражданами министра внутренних дел Юрия Караева в Ивацевичском райисполкоме.

Министр спорта и туризма Сергей Ковальчук будет проводить прием граждан 21 августа в Осиповичском райисполкоме, министр связи и информатизации Константин Шульган - 23 августа в Мозырском райисполкоме.