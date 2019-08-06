Россия показала первый полет новейшего беспилотника «Охотник»

Источник материала: Tut.by

На Youtube-канале Министерство обороны России появилось видео первого полета новейшего тяжелого ударного БПЛА «Охотник». В комментарии указано, что полет продолжался около 20 минут и завершился успешно.

Во время испытаний, прошедших 3 августа, беспилотник поднялся в воздух, несколько раз облетел аэродром на высоте порядка 600 метров и приземлился. Эксцессов во время полета не случилось.

Как легко видеть на кадрах ролика, «Охотник» выполнен по схеме «летающее крыло». Подобно американскому стелс-бомбардировщику B2 Spirit, он также использует технологии радиолокационной малозаметности. Для выполнения разведывательных действий беспилотник оснащен аппаратурой для оптико-электронного, радиотехнического и других видов наблюдения. По некоторым данным, масса БПЛА составляет около 25 тонн, и он может летать на сверхзвуковой скорости.