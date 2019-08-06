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Россия показала первый полет новейшего беспилотника «Охотник»
Источник материала: Tut.by
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Во время испытаний, прошедших 3 августа, беспилотник поднялся в воздух, несколько раз облетел аэродром на высоте порядка 600 метров и приземлился. Эксцессов во время полета не случилось.
Как легко видеть на кадрах ролика, «Охотник» выполнен по схеме «летающее крыло». Подобно американскому стелс-бомбардировщику B2 Spirit, он также использует технологии радиолокационной малозаметности. Для выполнения разведывательных действий беспилотник оснащен аппаратурой для оптико-электронного, радиотехнического и других видов наблюдения. По некоторым данным, масса БПЛА составляет около 25 тонн, и он может летать на сверхзвуковой скорости.
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Он практически невидим для радаров.
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