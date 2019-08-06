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В Гомеле в ДТП пострадала 9-летняя девочка
Источник материала: Tut.by
В Гомеле на путепроводе столкнулись три авто, пострадал ребенок,
ДТП произошло на сельмашевском путепроводе 5 августа примерно в 18.20. Водитель Mercedes из-за несоблюдения дистанции совершил столкновение с попутно двигавшимся Rover, тот отбросило на Renault.
В результате происшествия пострадала 9-летняя пассажирка Rover. Ребенка доставили в нейрохирургическое отделение областной больницы.
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31-летний водитель Mercedes из-за несоблюдения дистанции совершил столкновение с попутно двигавшимся Rover, тот отбросило на Renault.
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