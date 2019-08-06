6500 рублей за 0,3 га пшеницы: суровые оценщики из ОАО «Крутогорье-Петковичи»

Источник материала: Новости Дзержинска

В Дзержинском районе едва не случилось не поправимое — дети чуть не спалили пшеничное поле. Но это, как вы понимаете из заголовка, отнюдь не самое главное.

Не поймите нас не правильно — то, что произошло, крайне плохо.

Как говорится, чем бы ваше дите не тешилось, лишь бы пшеницу не палило. Но — shit happens: дети пока еще не разучились шалить, и из таких шалостей иногда получаются весьма трагические штуки. На это раз, правда, обошлось малой кровью — сгорело 0,3 га пшеницы на поле, принадлежащем ОАО «Крутогорье-Петковичи».

А дело было так.

Три мальчика и три девочки 10-13 лет, проживающие на окраине города, решили отправиться в небольшой поход. С собой, так уж получилось, у них были спички и зажигалка. На поле они оказались, когда решили перекусить и перекурить (чтобы взрослые не увидели). Важность здесь представляет исключительно то, что они, так или иначе, оказались на поле.





В процессе одному из «путешественников» пришла в голову не самая светлая мысль поджечь пшеницу и посмотреть, что из этого получится. Разумеется, никакого злого умысла в этом не было — дети думали, что справятся с пламенем, не дав ему разгореться. Не справились: огонь быстро распространился, чему поспособствовал довольно сильный ветер.

Тушить пробовали подручными средствами — рюкзаком, толстовкой, остатками питьевой воды. Когда поняли, что ничего не выходит, позвонили «112» и, по понятным причинам (страх наказания), разбежались. Собственно, тут бы и сказочке конец — приехали бравые пожарные и все потушили — но дальше нас все-таки ждет свой небольшой поход в школьный курс математики.









И начнем мы издалека — с курения, которое, как известно, убивает.

Да, дети курили на пшеничном поле. Случился ли пожар по этой причине? Может быть, поле загорелось от небрежно брошенного бычка? Насколько нам известно, нет.

Зачем же делать такой сильный акцент на том, что у детей были с собой сигареты, и они их употребляли по назначению? А затем, что родителям, в случае установления вины в невыполнении обязанностей по воспитанию детей, предстоит выплатить штраф до 10 базовых величин, согласно статье 9.4 КоАП Республики Беларусь.

Более того, дело вообще может закончиться помещением несовершеннолетних в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа сроком до 2 лет. И если уж детишки курят с ранних лет (по крайней мере, мальчики), то, сдается нам, установление такой вины — чистая формальность.

Поэтому и подается новость в «правильном» ключе: мол, ай-яй-яй, баловники то, оказывается, еще и курят. Дети, что с них взять…

И вот теперь мы вплотную подошли к школьному курсу математики. Тут такое дело — оценщики из ОАО «Крутогорье-Петковичи» насчитали ущерба от случившейся ситуации на 6 500 рублей, и возмещать эту немалую по белорусским меркам сумму предстоит все тем же родителям. Напомним, если вы вдруг позабыли: сгорело 0,3 га пшеницы.

Окей, гугл. Идем на deal.by и смотрим, почем у нас нынче тонна пшеницы. Видим цены. Мы ребята довольно щедрые, поэтому посчитаем по 1,10 руб. за килограмм (есть по 0,50 и даже по 0,35). Намолачивают в ОАО «Крутогорье-Петковичи», судя по официальным данным, взятым из открытых источников, 50 ц/га (на деле, может, и 60), что является вторым показателем по области.









50*100*0.3 = 1 500 килограмм пшеницы. 1500*1,10 = 1 650 рублей.



И это, заметьте, по самым щедрым расценкам. Уверяем вас, ни о каких 1,10 руб. за килограмм пшеницы, на самом деле, речи не идет. Ествественно, к 1 650 рублям что-то да прилетит за технику, которая обслуживала это поле, ГСМ, человеко-часы и прочее. Но, не смотря на это, сумма в 6 500 рублей выглядит, мягко говоря, сомнительной.

Пишите, что вы думаете по этому поводу в комментариях у нас «ВКонтакте». Мы в свою очередь предполагаем, что в ОАО «Крутогорье-Петковичи» просто ошиблись циферками: наверняка, речь идет о 650 рублях, верно? Потому как, если ошибки нет, значит у нас какая-то очень неэкономная экономика получается.



