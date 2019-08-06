Амбициозные планы. Власти задумали поставлять в Европу столько же цемента, сколько и в Россию

Источник материала: Tut.by

Сегодня загрузка белорусских цементных заводов составляет 95−96%, сообщил министр архитектуры и строительства Дмитрий Микуленок. Он также рассказал, что в планах властей поставлять в Европу столько же цемента, сколько и в Россию.



Фото: Денис Васильков, TUT.BY

По словам Микуленка, с учетом принятия указа президента , «где были даны беспрецедентные условия погашения задолженности», ситуация на цементных заводах сейчас стабильная. Их загрузка — в среднем 95−96%.

В итоге, дефицита цемента на пике строительного сезона не было. «У заводов был создан запас в первом квартале этого года, который позволял в течение суток перекрывать любой спрос в любых количествах», — уточняет министр.

Что же касается дальнейшего развития, то сейчас, по словам Микуленка, Беларусь активно заходит с цементом на европейский рынок — особенно в Польшу и Прибалтику. Просматривают и дальнюю дугу.

— Рассчитываем что паритет поставки цемента в Российскую Федерацию и Европу у нас должен быть 50 на 50. Мы к этой цифре движемся, — поделился амбициозными планами министр. Отметим, что ранее основным рынком сбыта нашего цемента была Россия.

Напомним, в 2007−2008 гг. в разгар строительного бума в Беларуси был дефицит цемента. Поэтому власти решили увеличить мощности, модернизировав действующие три завода. Техперевооружение было частично профинансировано за счет ресурсов Экспортно-импортного банка Китая, генподрядчиком выступила китайская компания CITIC Construction. В целом модернизация цементной отрасли в 2008−2013 годах обошлась в 1,2 млрд долларов. Реализация масштабного проекта позволила увеличить совокупные мощности белорусской цементной индустрии до 9 млн тонн в год. Однако отрасль переживала кризисные явления. Беларуси столько цемента было не нужно, а продукт получался все равно довольно дорогим. В итоге заводы терпят убытки, имея серьезную долговую нагрузку.

Суммарные убытки трех цементных заводов в 2018 году по сравнению с 2017 годом выросли более чем в два раза и составили 220 млн рублей. Задолженность по кредитам и займам — более 1 млрд долларов.