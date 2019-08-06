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Xiaomi рассказала про особенности своей 64-мегапиксельной камеры

07.08.2019 14:27 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Компания Xiaomi поделилась подробностями о 64-мегапиксельной камере, которой производитель снабдит свои будущие смартфоны. Об этом пишет Hi-Tech Mail.ru со ссылкой на Gizchina.


Изображение носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Встреча проходила на конференции Xiaomi Future Image Technology Communication в Пекине. Вице-президент технического гиганта Ману Кумар Джейн опубликовал в своем фейсбуке несколько слайдов с презентации компании.

Судя по этим изображениям, мобильные устройства будут использовать новейший сенсор Samsung ISOCELL GW1. Это 1/1,7-дюймовый датчик с размером пикселя 1,6 мкм. При съемке он преобразует 4 пикселя в 1 с размером 1,6 мкм, что позволяет получать качественные 16 Мп изображения. Также сенсор использует технологию ISOCELL PLUS для точной передачи цветов.

Первым устройством компании с камерой нового поколения должен стать смартфон под брендом Redmi, хотя компания не сообщала о них никакой конкретики.

Вот как выглядят фото, снятые на камеру GW1 (снимки из презентации).



В самом конце презентации президент компании Лин Бин рассказал о планах использовать в будущем 100-мегапиксельные сенсоры, которые выпустит Samsung. Неизвестно, занимается ли южнокорейский производитель разработкой подобного решения, но Лин уверен, что рано или поздно это произойдет. 

 
 
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Этой камерой производитель снабдит свои будущие смартфоны.
 
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