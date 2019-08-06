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Из монетного двора Мексики похитили кучу золотых монет

07.08.2019 14:25 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Вооруженные грабители украли у монетного двора Мексики памятные золотые монеты на сумму более 2 млн долларов, пишет Русская служба Би-би-си.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

По данным полиции, двое мужчин угрожали охранникам в отделении монетного двора, а затем забрали более 1500 монет из хранилища.Грабители скрылись на мотоциклах до прибытия полиции.

Золотые монеты Сентенарио (Centenario) были впервые отчеканены в 1921 году, чтобы отметить столетие независимости Мексики от Испании.

По данным мексиканских СМИ, тот же филиал монетного двора был взломан в прошлом году во время ремонта.

В ходе нынешнего ограбления двое мужчин — один с огнестрельным оружием — ворвались в здание утром. Они отняли у охранника пистолет, после чего один из грабителей направился прямо к хранилищу, которое было открыто.

Следователи подозревают, что некоторые сотрудники монетного двора могли быть причастны к рейду, сообщает La Vanguardia.

На монетах, которые пользуются большим спросом, на одной стороне изображен герб Мексики, а на другой — монумент «Ангел независимости Мехико».

Производство монет было приостановлено в 1931 году, но из-за спроса на них в 1943 году их снова стали чеканить.

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Вооруженные грабители украли у монетного двора Мексики памятные золотые монеты на сумму более 2 млн долларов.
 
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