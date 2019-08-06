«Надеюсь, Александр Григорьевич поймет мое решение». Герасименя - про завершение карьеры

Источник материала: Tut.by

Двукратный призер Игр 2012 года в Лондоне и бронзовый призер Рио-2016 Александра Герасименя объяснила решение уйти из спорта и рассказала, что хочет быть полезной стране и готова однажды возглавить федерацию плавания. Правда, пока ей не поступало такого предложения, а Александр Лукашенко не просил ее продолжить карьеру. Прежде с такой просьбой президент Беларуси обращался к Дарье Домрачевой и Надежде Скардино.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— Доброе утро всем! Рада видеть такое количество журналистов и всех тех, кто присутствует, — с этих слов Александра начала пресс-конференцию, главной темой которой номинально был спортивно-благотворительный марафон «24 РАЗАМ» . Тем не менее за сутки до мероприятия пошел слух, что Саша может заявить о завершении карьеры.

— Даже было интересно, сколько людей придет на объявление о благотворительном проекте, — продолжила Саша. — Считаю, что достаточно много. Думаю, что не стоит тянуть. Перейдем к делу.

У меня есть для вас две новости. Одна большая, вторая — маленькая. Обе хорошие. Первая — наш проект «24 РАЗАМ». Про него расскажу немного позже. Маленькая новость. Она о том, что, думаю, больше всего вас интересует. А именно: поеду ли я на Олимпийские игры 2020 года в Токио. Эх… Интрига.

Скажу так, я больше всех хотела поехать на эту Олимпиаду. Как никто другой! Но давайте говорить откровенно: я не готова пока взять медаль. Если быть честным с собой, то я не вижу себя на Олимпиаде. Будет честно сказать, что я заканчиваю спортивную карьеру и ухожу из большого спорта, но недалеко. У меня есть плавательный клуб, куда вкладываю душу, и много других проектов.

— Знаю, насколько сложно было Александре сказать эти слова, но когда-то их нужно было произнести, — отметила Надежда Скардино, олимпийская чемпионка по биатлону, также задействованная в проекте «24 РАЗАМ». — Жизнь после спорта тоже замечательная!

На «24 РАЗАМ» мы приглашаем всех желающих. Проект уже собрал представителей более чем двадцати видов спорта, собрал наших звезд. Пройдет марафон 16 и 17 августа. Каждый желающий сможет пробежать или проплыть в поддержку детей с аутизмом из проекта «СпортИнклюзия». Несколько лет назад мы делали нечто похожее — «Сердце Марины». Все вырученные денежки пошли на помощь Марине . Сейчас суть та же. Вы публикуете в соцсетях хештег проекта #VOKA24, и все часы дистанции будут монетизированы и переведены на счет «МБОО Дети Аутизм Родители».

— Саша, вернемся к твоему заявлению о завершении карьеры. Как далось решение? И какие моменты карьеры вы считаете самыми яркими?

— Конечно, решение далось нелегко. У меня была цель и незавершенная мечта (выиграть олимпийское золото. — Прим.ред.). Пробовала после родов прийти в форму. Достаточно быстро получилось, но в таком режиме я все равно не могу достичь максимума. Я максималистка. Если чего-то хочу, прилагаю все усилия для этого. Сейчас у меня не получается направить всю энергию на тренировки. Не выходит спать по восемь часов в день. Я больше не принадлежу себе. Переживала, волновалась. А если мысли о другом, то очень сложно чего-то требовать от тела.

Я могу настроиться на результат головой, а физически — нет. Вот так и поняла, что не стоит вводить в заблуждение кого-то или лично себя. Решение тяжелое. Я люблю то, что делаю. А теперь, получается, перехожу в любительский спорт!

Яркие моменты? Победы и не только. Поражения тоже были в моей жизни. К этому моменту я примерно двадцать лет провела в спорте. До дня не берусь говорить, но двадцать лет назад я поехала на свое первое юношеское первенство, где выполнила норматив для присвоения звания мастера спорта. Показала отличный результат. Согласитесь, немалый срок прошел с тех пор, и я решила завершить спортивную карьеру.

— После Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро многие ждали, когда ты объявишь об уходе из спорта, ведь плавать вечно ты не можешь. Сколько раз ты возвращалась к этому вопросу? Да и ведь еще в прошлом году ты призналась, что непокоренная вершина в виде золота Олимпиады, словно червь, точит твое сердце .

— Я живая. Подвластна эмоциям! Когда что-то не получалось, думала: «Все, нужно заканчивать! Хватит! Зачем мне это нужно, если не выходит?» Успокаивалась. Включался мозг. Чувствовала, что есть возможность и что я хочу продолжать двигаться к цели. Потом все выходило на новый виток. Опять что-то не получалось. Становилось трудно. Опять думала, а, может, все? Может, стоп? Уговариваешь себя: ну хотя бы попробуй! Всегда говорю, что, если не попробуешь, будешь винить себя за это. Будешь говорить, вот, а вдруг я бы стала олимпийской чемпионкой. Я попробовала. Говорю, что у меня не получилось. Не смогу выйти на уровень, необходимый для победы на Олимпийских играх. Не успею физически!

— То есть винить себя не будешь?

— Буду, конечно! Хотя вопрос странный. А в чем? Что у меня не получилось? Ну не смогла! Я честно старалась. А если не получается так, как я хочу и как я вижу свой путь, то зачем и для чего все это?

Конечно, в ближайшие годы меня будет задевать то, что не дотянулась до мечты! Надеюсь, что найду себя в чем-то другом не менее важном. Проведу подмену.

— «Золотая рыбка» уходит — это грустный праздник или закатишь вечеринку для друзей?

— Ха, я считаю, что нужно уходить красиво! Хотела сделать что-то, что запомнилось бы и оставило бы обо мне хорошее воспоминание не только в спорте. Так и возникла идея с проектом «24 РАЗАМ».

Приглашаю всех желающих, кто хочет проводить меня и поздравить с завершением карьеры, 17 августа в 12.00 в СОК «Трактор», где вы сможете увидеть мой последний заплыв. Там передам будущему поколению все свои навыки, умения, знания.

— А кто будет на соседних дорожках?

— Люди! Те, кто захочет поучаствовать в нашем проекте!

Мой уход? Да, это немножко грустно. Грустно понимать, что после стольких лет все заканчивается. Я буду скучать по плаванию. У меня были свои болельщики. Конечно, они рассчитывали, что я выйду на старт в Токио-2020. Печально, что расстроила их. Но, как сказала Надежда, жизнь после спорта не заканчивается. Думаю, вы услышите еще обо мне в рамках каких-то других социальных мероприятий и событий в нашей стране. Хочу быть полезной для страны. Хочу делать вещи, которые запоминаются! Возможно, это будут соревнования международного уровня. Много идей! Главное, чтобы находились душевные люди, которые готовы поддержать.

Грустный, но приятный момент. Новая ступенька в моей жизни (вздохнула). В любом случае после завершения карьеры будет маленький сюрприз для вас.

— Вернешься?

— Да-да, ухожу, но обещаю вернутся (иронизирует)!

— Саша, в период спортивной карьеры ты часто проявляла гражданскую позицию, и за тобой шли люди. Несколько лет назад в стране был задан тренд, когда спортивные федерации возглавили бывшие спортсмены. Стоит ли тебя ждать во главе федерации плавания?

— Хороший вопрос! Не знаю, честно! Пока такого предложения не поступало. Говорю так, чтобы вы не думали, что я уже что-то готовлю в этом направлении. Повторюсь, что не хочу уходить из спорта вообще. Ухожу только как спортсмен.

Мне интересен спорт в целом и мой вид спорта. Думаю, у меня достаточно знаний, чтобы как-то помочь нашему спорту подняться. Вряд ли, конечно, за год до Олимпиады будут какие-то перестановки в федерации плавания. Задан определенный курс, а правильный он или нет, увидим в Токио.

Я готова к сотрудничеству и быть… И быть.

— Когда Надежда Скардино завершала карьеру, Александр Лукашенко просил ее не делать этого. А когда она ушла из спорта, он просил ее вернуться. Думаете, президент также попросит вас не уходить?

— Ха, не думала об этом! Надеюсь, Александр Григорьевич поймет мое решение. Оно взвешенное и осознанное. Это не прихоть, а понимание всей ситуации. Вижу за спиной пловцов, которые уже готовы на международном уровне показывать серьезные результаты. Думаю, они будут готовы к тому, чтобы сделать это на Олимпийских играх.

Заменить? Так нельзя говорить. Необходимо поддержать наше плавание, чтобы выйти на высокий уровень, на котором я была столько лет.

— Расскажите про вашу идею с открытием радиостанции «Спорт FM». Предпринимаются ли попытки после прошлой неудачной заручиться поддержкой и все-таки запустить спортивное радио?

— Решили приостановить этот проект, раз нам не дали его сделать. Если ответ «нет», то на «нет» и суда нет. Значит, для спортивного радио в Беларуси время не пришло. Подождем!

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