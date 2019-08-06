Праздник улицы

Источник материала: Ивьевский край

28 июля 2019 года работники Ивьевского центра культуры и досуга организовали праздник для жителей одной из сравнительно недавно застроенных улиц нашего города - улицы М. Богдановича.













Открыл мероприятие начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства Ивьевского райисполкома Александр Витольдович Манюкевич, который пожелал всем здесь проживающим семьям и их домам благополучия и процветания, а первых жителей улицы - семьи Вячеслава Ивановича Халецкого и Валентина Францевича Новогродского - наградил специальными дипломами.

Праздничная программа включала не только музыкальные номера от работников культуры, но и выступления проживающих здесь талантов. Так, горячими аплодисментами зрители благодарили за поздравительный мини-концерт Есфирь Василевскую.

В рамках праздника были проведены и силовой экстрим, и спортивная эстафета "Мама, папа, я - дружная семья". Все участники состязаний были награждены грамотами Ивьевского центра культуры и досуга и сладкими призами.

А. Войтехович,

заместитель директора

Ивьевского центра культуры и досуга.