ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Подготовка к строительству в Минске футбольного стадиона и бассейна обсуждена на встрече у Александра Лукашенко

07.08.2019 — Разное | Ивьевский край  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Ивьевский край

Объекты планируется возвести за счет безвозмездной технико-экономической помощи Китая

Подготовка к строительству в Минске национального футбольного стадиона и бассейна международного стандарта обсуждена на встрече у Лукашенко. Эти объекты планируется возвести за счет безвозмездной технико-экономической помощи Китая, передает корреспондент БЕЛТА.

На рассмотрение были вынесены проекты указов о строительстве стадиона и бассейна. "Во время моего последнего визита в Китай Си Цзиньпин продемонстрировал всем нам макеты этих объектов. Подчеркну - строительство таких спортивных объектов в Минске в рамках сотрудничества Беларуси и Китая является беспрецедентным и должно стать примером для других проектов, которые планируется реализовать в будущем", - заявил глава государства.

Подготовка к строительству в Минске футбольного стадиона и бассейна обсуждена на встрече у Александра Лукашенко

Он напомнил, что подобные спортивные объекты давно планировалось построить. "Естественно, это приличные затраты. Понятно, что такие деньги всегда находятся с трудом, поскольку ни один частник, думаю, за эти объекты не возьмется. А с государственного бюджета деньги вы знаете, куда идут. Но я в свое время попросил Си Цзиньпина, чтобы он помог нам в строительстве этих объектов", - отметил Александр Лукашенко.

Президент также рассказал, что белорусская сторона по этому вопросу обращалась не только к КНР, но и другим странам: "Но там денег не нашлось или желания. А Китайская Народная Республика и ее руководитель отозвались".

Подготовка к строительству в Минске футбольного стадиона и бассейна обсуждена на встрече у Александра Лукашенко

Александр Лукашенко акцентировал внимание, что очень важно создать все необходимые условия, чтобы построить бассейн и стадион в кратчайшие сроки, на должном уровне и по международным стандартам.

"Я просил подготовить проекты указов с упором на это. Чтобы мы, получив бесплатные деньги, не волокитили китайцев. Это они будут строить данный объект. Конечно, из наших материалов, наши люди будут там работать в основном. Но чтобы у китайцев не было жалоб, что у нас там какие-то непонятные стандарты, которые остались, наверное, не то что с советских времен, до революции еще по некоторым из них строили. Об этом я уже предупреждал и министра, и премьер-министра, что должны быть введены европейские стандарты. Оставить надо только там, где мы видим, что наши стандарты не хуже. Но здесь мы будем строить по международным стандартам", - заявил Президент.

Подготовка к строительству в Минске футбольного стадиона и бассейна обсуждена на встрече у Александра Лукашенко

"Китайская сторона готова начать строительство в первой половине следующего года, - отметил белорусский лидер. - Готова и начнет, Николай Геннадьевич (заместитель главы Администрации Президента Николай Снопков. - Прим. БЕЛТА). В наших же интересах обеспечить безупречное выполнение договоренностей с китайской стороной. Поэтому я и говорю: начнет. Потому что это зависит сегодня только от нас".

Перед должностными лицами Александр Лукашенко поставил ряд вопросов. Во-первых, как идет подготовка строительных площадок. "Мы должны подготовить то место, где будут возведены эти объекты и передать китайской стороне для строительства. Но я знаю, что есть проблемы по грунтам, особенно в районе строительства плавательного бассейна и рабочие моменты (но их надо решать) по размещению национального стадиона. Тоже имеется в виду площадка", - отметил глава государства.

Он также обратил внимание, чтобы в месте строительства не рубили лишние деревья. "Хотя я понимаю - там много деревьев уже старых, их все равно надо было менять. Если мы вырубаем 10-20 деревьев, то мы должны вместо этого высадить деревья рядом или в других местах. Порядок определен", - сказал Александр Лукашенко.

Подготовка к строительству в Минске футбольного стадиона и бассейна обсуждена на встрече у Александра Лукашенко

Во-вторых, Президент высказал сомнения насчет предложения определить в качестве ответственных за стройки "Республиканский центр олимпийской подготовки по водным видам спорта" и "Национальный олимпийский стадион "Динамо". "У меня сомнения и вопрос: почему мы отдаем на эти организации эти стройки? Настороженность, не хотят ли министры и большие начальники на чьи-то плечи сбросить ответственность. Справится ли стадион "Динамо" с контрольными функциями по возведению Национального футбольного стадиона и справится ли республиканский центр по водным видам спорта с возведением плавательного бассейна международного стандарта? Смогут ли они обеспечить инженерно-техническое, юридическое сопровождение и эксплуатацию объектов на высоком уровне?" - поставил вопросы белорусский лидер.

Глава государства также отметил, что бассейн и стадион будут построены к 2023 году. "Это не за горами. И уже сегодня необходимо планировать и прорабатывать проведение соответствующих международных соревнований высшего уровня на данных объектах. Кстати, это будет подстегивать строителей и всех начальников - вовремя закончить эти стройки", - сказал он.

"Стадион и плавательный бассейн мы будем строить. Они нам очень нужны, - подчеркнул Президент. - Потому что это не государство, которое не имеет таких национальных объектов".

Александр Лукашенко в этой связи отметил, что футбол в Беларуси является народным видом спорта и спортом номер один, которым занимается больше всего людей. "И не иметь чисто футбольного национального стадиона, где будет выступать национальная сборная, играть лучшие наши клубы, проводиться матчи международного уровня, это негоже", - считает глава государства.

Что касается плавания, то это, наравне с легкой атлетикой, медалеемкий вид спорта. "Школа у нас неплохая. Надо готовиться", - сказал Александр Лукашенко.

"Откровенно сказать, в футбол мы играть не умеем, плавать разучились. Но это отдельный разговор у меня будет с профильными министрами и другими спортивными организациями", - резюмировал глава государства.

Китай выделит $235 млн на строительство в Минске футбольного стадиона и бассейна

Подготовка к строительству в Минске футбольного стадиона и бассейна обсуждена на встрече у Александра Лукашенко

Китай выделит $235 млн на строительство в Минске национального футбольного стадиона и бассейна международного стандарта, сообщил журналистам министр экономики Дмитрий Крутой, передает корреспондент БЕЛТА.

"По двум нашим будущим спортивным объектам китайской стороной зарезервировано $235 млн, - сказал Дмитрий Крутой. - Китай считает, что эти объекты будут его лицом в Европе, поэтому они очень серьезно к ним относятся. Это будут действительно знаковые спортивные сооружения, аналогов которых не очень много в нашем регионе".

Министр рассказал, что Китай начал оказывать техническую помощь Беларуси в 2007 году. За 12 лет было реализовано восемь проектов общей стоимостью почти $130 млн. "Сегодня в работе акцептованные суммы на $95 млн, то есть суммарно за 12 лет мы обеспечили выборку общей китайской техпомощи на $225 млн, - отметил Дмитрий Крутой. - Чтобы понять масштабы: за 12 лет практически идентичная сумма, которая будет использована на двух объектах. Суммарно это полмиллиарда долларов".

БелТА
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 55
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Объекты планируется возвести за счет безвозмездной технико-экономической помощи Китая Подготовка к строительству в Минске национального футбольного...
 
Новости дня
Новости разные
 
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 5 августа 2019 г. № 293
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
07.08.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика