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Островок грузинского радушия: в Минске открывается торговый дом Грузии

07.08.2019 14:22 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Торговый дом Грузии откроется в Минске 24 августа. Об этом сообщил посол этой страны Валерий Кварацхелия.

Грузинский дом прописался по адресу: ул. Куйбышева, 48.

— Наконец-то мы откроем грузинский дом в Минске. Это будет уголок нашей страны в Беларуси, куда можно будет прийти, чтобы попробовать и купить натуральные продукты. Также посетители смогут получить здесь не только информацию о продуктах, но и о культуре страны. Так что это не просто магазин, это будет культурно-просветительский центр, — сказал В. Кварацхелия.

Он отметил, что в Грузии работают 12 белорусских продовольственных магазинов, есть и мебельные.


— Экономические отношения между нашими странами активно развиваются. В Минск регулярно приезжают грузинские бизнесмены, которые готовятся к тому, чтобы инвестировать в экономику Синеокой. 

Белорусские бизнесмены тоже присматриваются к Грузии. У нас там прекрасный инвестиционный климат. Единственная проблема между нашими странами — это логистика. Но надеюсь, она скоро будет решена. Тогда товарооборот между Беларусью и Грузией значительно увеличится, — отметил посол.
 
Теги: Минск
 
 
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Торговый дом Грузии откроется в Минске 24 августа. Об этом сообщил посол этой страны Валерий Кварацхелия.
 
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