Островок грузинского радушия: в Минске открывается торговый дом Грузии

Грузинский дом прописался по адресу: ул. Куйбышева, 48.





— Наконец-то мы откроем грузинский дом в Минске. Это будет уголок нашей страны в Беларуси, куда можно будет прийти, чтобы попробовать и купить натуральные продукты. Также посетители смогут получить здесь не только информацию о продуктах, но и о культуре страны. Так что это не просто магазин, это будет культурно-просветительский центр, — сказал В. Кварацхелия.





Он отметил, что в Грузии работают 12 белорусских продовольственных магазинов, есть и мебельные.









— Экономические отношения между нашими странами активно развиваются. В Минск регулярно приезжают грузинские бизнесмены, которые готовятся к тому, чтобы инвестировать в экономику Синеокой.





Белорусские бизнесмены тоже присматриваются к Грузии. У нас там прекрасный инвестиционный климат. Единственная проблема между нашими странами — это логистика. Но надеюсь, она скоро будет решена. Тогда товарооборот между Беларусью и Грузией значительно увеличится, — отметил посол.