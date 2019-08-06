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Белорусский рубль сегодня всех уделал

07.08.2019 14:09 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Значение валютной корзины упало ещё на 0,15% до минимума с 30 августа 2018 года за счёт ослабления сразу всех основных валют.

С начала месяца валютная корзина подешевела на 0,54%, а с начала года на 2,52%.

Курс доллара снизился на 0,0039 рубля до 2,0487 BYN/USD.

Курс евро упал на 0,0086 рубля до 2,2927 BYN/EUR. Евро сегодня покинул максимум за 29 дней.

Курс российского рубля опустился на 0,0016 рубля до 3,1481 BYN/100 RUB. Это минимальный уровень за последние 216 дней.

Россия

Официальный курс доллара ЦБРФ на завтра снизился на 11 копеек до 65,0932 RUB/USD.

Официальный курс евро Центробанка России на завтра упал на 18 копеек до 72,8914 RUB/EUR.
 
Теги: Курсы валют
 
 
Ссылка на источник 24
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Значение валютной корзины упало ещё на 0,15% до минимума с 30 августа 2018 года за счёт ослабления сразу всех основных валют.
 
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