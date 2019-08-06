Белорусский рубль сегодня всех уделал

С начала месяца валютная корзина подешевела на 0,54%, а с начала года на 2,52%.





Курс доллара снизился на 0,0039 рубля до 2,0487 BYN/USD.





Курс евро упал на 0,0086 рубля до 2,2927 BYN/EUR. Евро сегодня покинул максимум за 29 дней.





Курс российского рубля опустился на 0,0016 рубля до 3,1481 BYN/100 RUB. Это минимальный уровень за последние 216 дней.



