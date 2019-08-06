Кристина Степаненко: «Я привыкла быть требовательной к себе и окружающим»

Источник материала: Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Успехов на работе может достичь только человек, который ответственно относится к труду и стремится узнавать что-то новое. Именно такого мнения придерживается молодой юрист Кристина Степаненко.

Уже два года Кристина трудится в ПУП «Мстиславльмолоко» филиал холдинга «Бабушкина крынка». Это её первое место работы. Молодой юрист получила образование в Белорусской государственной сельскохозяйственной академии по специальности «правоведение», и с дипломом специалиста вернулась в родной район, а родом она из аг. Ходосы.

▪ Кристина Степаненко успела заработать уважение коллег своим ответственным отношением к делу. Фото Светланы Квятковской.

— Очень радовалась, когда приняли на работу в Мстиславле, — рассказывает девушка. — И теперь понимаю, что совсем не жалею о своём выборе, ведь уже успела получить интересный опыт работы. Недаром в академии говорят: если будешь трудиться на предприятии, связанном с сельским хозяйством, то потом сможешь всё.

Молодой юрист признаётся, что в самом начале ей было очень непросто. За некоторое время до того, как она пришла на завод, её предшественник уволился, поэтому вводить в курс дела было некому.

— Первый год был не простым, ведь пришлось самой во всём разбираться, — вспоминает она. — Я постоянно звонила в другие филиалы «Бабушкиной крынки», чтобы посоветоваться с коллегами, и даже однокурсникам, которые занимались похожей работой. Но особенно я благодарна людям, которые трудились здесь рядом со мной. Они терпеливо объясняли мне всё, что могли. Никто не отмахивался от меня, а скорее наоборот — все старались помочь.

А работа у юриста не самая простая. Кристина Степаненко занимается всеми договорами, исковым производством.

Это значит, что, к примеру, если у предприятия есть должники или претензии к кому, то она должна оформить послание к ним в соответствии с буквой закона. А если у кого-то есть претензии, то написать им ответ, в котором всё разъяснить, ссылаясь на соответствующие законы и нормативные акты. А кроме этого Кристина занимается ещё письмами, приказами, ведёт архив. По её словам, больше всего времени у неё занимает делопроизводство. Работа эта кропотливая и очень ответственная, ведь нужно в совершенстве знать несколько областей законодательства.

— Мне кажется, что в этом деле очень важна усидчивость, желание каждый день узнавать что-то новое и твёрдый характер, — делится Кристина Степаненко. — Последнее, наверное, особенно, ведь юристу нужно уметь стоять на своём. Поэтому иногда радуюсь, что раньше хотела пойти работать в милицию. В школе активно занималась спортом и привыкла быть требовательной к себе и окружающим.

Занятия спортом девушка не бросает, пусть и после работы бывает совсем некогда. В свободное время она поддерживает физическую форму, ходит в бассейн.

Сетлана КВЯТКОВСКАЯ