17 августа в слуцком парке пройдёт районный этап конкурса «Властелин села»

Источник материала: Слуцк Город





17 августа в Слуцком городском парке культуры и отдыха пройдёт районный этап республиканского семейного конкурса «Властелин села», сообщается на сайте Слуцкого РИК.

Молодые семьи будут соревноваться в шести конкурсах, по итогам которых жюри определит самую дружную и креативную семью.

Кроме этого в программе запланированы выставки, игровые и спортивные площадки, аниматоры и мастер-классы творческих семей Случчины.

Начало – в 12.00.



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