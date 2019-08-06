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17 августа в слуцком парке пройдёт районный этап конкурса «Властелин села»

07.08.2019 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

17 августа в слуцком парке пройдёт районный этап конкурса «Властелин села»

17 августа в Слуцком городском парке культуры и отдыха пройдёт районный этап республиканского семейного конкурса «Властелин села», сообщается на сайте Слуцкого РИК.

Молодые семьи будут соревноваться в шести конкурсах, по итогам которых жюри определит самую дружную и креативную семью.

Кроме этого в программе запланированы выставки, игровые и спортивные площадки, аниматоры и мастер-классы творческих семей Случчины.

Начало – в 12.00.


Slutsk-Gorod.by

 
 
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17 августа в Слуцком городском парке культуры и отдыха пройдёт районный этап республиканского семейного конкурса «Властелин села», сообщается на сайте Слуцкого...
 
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