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Детский праздник на проспекте Интернациональный – Фоторепортаж

07.08.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


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Во дворе дома №30 на проспекте Интернациональный прошел большой детский праздник. Его организовали сами жители этого микрорайона. В программе были футбольный матч, конкурсы, мастер-классы, выставки, викторины и дискотека.

 

Детский праздник на проспекте Интернациональный – Фоторепортаж

 

Детский праздник на проспекте Интернациональный – Фоторепортаж

 

Это полностью волонтерский проект, — подчеркивает организатор праздника Маргарита Васютич. Она рассказывает, что идея возникла сама собой: “Увидела в окно, как дети сидят с телефонами, даже не разговаривают.  Стало жалко ребят, которые слоняются летом без дела. А каникулы ведь должны запомниться хорошими впечатлениями. Вот и подумала, а не сделать ли для них всех общий праздник?”.

 

Детский праздник на проспекте Интернациональный – Фоторепортаж

 

Воплотить замысел в жизнь было не так уж сложно, говорит Маргарита. “Глаза боятся, а руки делают. Я сама где-то в душе еще ребенок и люблю такие праздники. Как в старые пионерские времена, когда моя мама работала в горкоме комсомола и режессировала такие мероприятия”.

 

Детский праздник на проспекте Интернациональный – Фоторепортаж

 

Идею поддержал начальник отдела по образованию райисполкома Владимир Лебедев. Не остались в стороне ГАИ и МЧС — сотрудники этих ведомств устроили для ребят игры и викторины.

 

Детский праздник на проспекте Интернациональный – Фоторепортаж

 

Детский праздник на проспекте Интернациональный – Фоторепортаж

 

Детский праздник на проспекте Интернациональный – Фоторепортаж
Выставка детских рисунков

 

Детский праздник на проспекте Интернациональный – Фоторепортаж

 

Детский праздник на проспекте Интернациональный – Фоторепортаж

 

Детский праздник на проспекте Интернациональный – Фоторепортаж
Сотрудник ДПС раздает фликеры маленьким жителям Горок

 

Детский праздник на проспекте Интернациональный – Фоторепортаж

 

Выставку во дворе организовали художники и мастерицы Лидия Бакланова, Муххаббат МусоеваПолина Курлянчик, Софья Азарова, Алеся Васюк и Анастасия Рудая.

 

Детский праздник на проспекте Интернациональный – Фоторепортаж

 

Детский праздник на проспекте Интернациональный – Фоторепортаж

 

Детский праздник на проспекте Интернациональный – Фоторепортаж

 

Детский праздник на проспекте Интернациональный – Фоторепортаж

 

Детский праздник на проспекте Интернациональный – Фоторепортаж

 

Две женщины-пенсионерки из нашего дома предложили купить детям хоть небольшие, но призы. И купили”, — рассказывает организатор праздника. Светлана Самсонкова помогла с украшениями для двора.

 

Детский праздник на проспекте Интернациональный – Фоторепортаж

 

Детский праздник на проспекте Интернациональный – Фоторепортаж

 

Детский праздник на проспекте Интернациональный – Фоторепортаж

 

Работы участников конкурса рисунков на асфальте оценивала Жанна Азарова, а соревнования юных роллеров — Хизри Аджиев.

 

Детский праздник на проспекте Интернациональный – Фоторепортаж

Детский праздник на проспекте Интернациональный – Фоторепортаж

 

Детский праздник на проспекте Интернациональный – Фоторепортаж

 

Ольга Терешкова выступила судьей конкурса фигур из песка.

 

Детский праздник на проспекте Интернациональный – Фоторепортаж

 

Детский праздник на проспекте Интернациональный – Фоторепортаж

 

Арсений Васюк и Александр Потапов помогли с футбольными воротами и формой. Команды игроков собрал и подготовил Андрей Сакута.

 

Детский праздник на проспекте Интернациональный – Фоторепортаж

 

Детский праздник на проспекте Интернациональный – Фоторепортаж

 

Детский праздник на проспекте Интернациональный – Фоторепортаж

 

Детский праздник на проспекте Интернациональный – Фоторепортаж

 

Детский праздник на проспекте Интернациональный – Фоторепортаж

 

Детский праздник на проспекте Интернациональный – Фоторепортаж

 

Детский праздник на проспекте Интернациональный – Фоторепортаж

 

Детский праздник на проспекте Интернациональный – Фоторепортаж

 

С творческими номерами на празднике выступили Мария Васютич, Замира Муртазаева, Полина Курлянчик, Ксения Михальченко, Саша Татаринова.

 

Детский праздник на проспекте Интернациональный – Фоторепортаж

 

Детский праздник на проспекте Интернациональный – Фоторепортаж

 

Детский праздник на проспекте Интернациональный – Фоторепортаж

 

Детский праздник на проспекте Интернациональный – Фоторепортаж

 

Детский праздник на проспекте Интернациональный – Фоторепортаж

 

Детский праздник на проспекте Интернациональный – Фоторепортаж

 

Детский праздник на проспекте Интернациональный – Фоторепортаж

 

Детский праздник на проспекте Интернациональный – Фоторепортаж

 

Детский праздник на проспекте Интернациональный – Фоторепортаж

 

Детский праздник на проспекте Интернациональный – Фоторепортаж

 

Детский праздник на проспекте Интернациональный – Фоторепортаж

 

Детский праздник на проспекте Интернациональный – Фоторепортаж

 

Детский праздник на проспекте Интернациональный – Фоторепортаж

 

Детский праздник на проспекте Интернациональный – Фоторепортаж

 

Детский праздник на проспекте Интернациональный – Фоторепортаж

 

Детский праздник на проспекте Интернациональный – Фоторепортаж

 

Светлана Добижи из академического Центра китайского языка и культуры предоставила украшения для обустройства тематической беседки.

 

Детский праздник на проспекте Интернациональный – Фоторепортаж

 

В китайской беседке мастер-класс по вырезанию из бумаги фонариков и иероглифов давала Мария Васютич.

 

Детский праздник на проспекте Интернациональный – Фоторепортаж

 

Детский праздник на проспекте Интернациональный – Фоторепортаж

 

Детский праздник на проспекте Интернациональный – Фоторепортаж

 

Детский праздник на проспекте Интернациональный – Фоторепортаж

 

“Результатом мы очень довольны! — говорит организатор праздника Маргарита Васютич. — Все выступили замечательными волонтерами и помощникамиЖители двора тоже очень рады. Дети под впечатлением. У нас были гости из других микрорайонов и даже из других городов”. 

 

Детский праздник на проспекте Интернациональный – Фоторепортаж

 

Детский праздник на проспекте Интернациональный – Фоторепортаж

 

Детский праздник на проспекте Интернациональный – Фоторепортаж

 

Фото Михаила Левцова


 
 
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