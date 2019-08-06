Детский праздник на проспекте Интернациональный – Фоторепортаж

Источник материала: Горецкий вестник

Во дворе дома №30 на проспекте Интернациональный прошел большой детский праздник. Его организовали сами жители этого микрорайона. В программе были футбольный матч, конкурсы, мастер-классы, выставки, викторины и дискотека.









“Это полностью волонтерский проект, — подчеркивает организатор праздника Маргарита Васютич. Она рассказывает, что идея возникла сама собой: “Увидела в окно, как дети сидят с телефонами, даже не разговаривают. Стало жалко ребят, которые слоняются летом без дела. А каникулы ведь должны запомниться хорошими впечатлениями. Вот и подумала, а не сделать ли для них всех общий праздник?”.





Воплотить замысел в жизнь было не так уж сложно, говорит Маргарита. “Глаза боятся, а руки делают. Я сама где-то в душе еще ребенок и люблю такие праздники. Как в старые пионерские времена, когда моя мама работала в горкоме комсомола и режессировала такие мероприятия”.





Идею поддержал начальник отдела по образованию райисполкома Владимир Лебедев. Не остались в стороне ГАИ и МЧС — сотрудники этих ведомств устроили для ребят игры и викторины.





























Выставку во дворе организовали художники и мастерицы Лидия Бакланова, Муххаббат Мусоева, Полина Курлянчик, Софья Азарова, Алеся Васюк и Анастасия Рудая.





















“Две женщины-пенсионерки из нашего дома предложили купить детям хоть небольшие, но призы. И купили”, — рассказывает организатор праздника. Светлана Самсонкова помогла с украшениями для двора.













Работы участников конкурса рисунков на асфальте оценивала Жанна Азарова, а соревнования юных роллеров — Хизри Аджиев.













Ольга Терешкова выступила судьей конкурса фигур из песка.









Арсений Васюк и Александр Потапов помогли с футбольными воротами и формой. Команды игроков собрал и подготовил Андрей Сакута.

































С творческими номерами на празднике выступили Мария Васютич, Замира Муртазаева, Полина Курлянчик, Ксения Михальченко, Саша Татаринова.

































































Светлана Добижи из академического Центра китайского языка и культуры предоставила украшения для обустройства тематической беседки.





В китайской беседке мастер-класс по вырезанию из бумаги фонариков и иероглифов давала Мария Васютич.

















“Результатом мы очень довольны! — говорит организатор праздника Маргарита Васютич. — Все выступили замечательными волонтерами и помощниками. Жители двора тоже очень рады. Дети под впечатлением. У нас были гости из других микрорайонов и даже из других городов”.













Фото Михаила Левцова