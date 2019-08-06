С 14 августа в Беларуси до 9,5% годовых снижается ставка рефинансирования

Источник материала: Аргументы и факты

Ставка рефинансирования с 14 августа снижается с 10 до 9,5% годовых, ставка по кредиту овернайт – с 11,5 до 10,75% годовых, ставка по депозиту овернайт – с 8,5 до 8,25% годовых, сообщает Национальный банк.

«В II квартале 2019 года интенсивность инфляционных процессов замедлилась. Оценка прироста потребительских цен с исключением сезонности за II квартал показывает его снижение ниже целевого уровня 5% (в течение предыдущих трех кварталов прирост находился выше данного параметра). Принятые решения в области процентной политики обеспечивают сохранение ее нейтрального характера в условиях прогнозируемого замедления инфляционных процессов и достижение поставленной цели по инфляции на 2019 год», – прокомментировали в Нацбанке.

Дальнейшие решения в области ключевых процентных ставок Национального банка будут зависеть от соотношения между инфляционными и дефляционными факторами. Следующее заседание правления Национального банка по денежно-кредитной политике запланировано на 6 ноября 2019 года.

Напомним, нынешний уровень ставки рефинансирования, 10%, действует с 27 июня 2018 года. Фактически от данной величины зависит размер кредитов для населения, а также размер дохода по вкладам. Со снижением ставки рефинансирования кредиты становятся доступнее, а вот сумма дохода по вкладам – меньше.