О ВЫБОРАХ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ. ПОСОБИЯ
Постановления Центральной комиссии
Методические пособия для избирательных комиссий
Избирательные комиссии
Порядок выдвижения представителей
|
Центральная комиссия Республики Беларусь по выборам проведению республиканских референдумов
07.08.2019 — Разное | Нясвижскiя навiны
Источник материала: Нясвижскiя навiны
О ВЫБОРАХ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ. ПОСОБИЯ
Постановления Центральной комиссии
Методические пособия для избирательных комиссий
Избирательные комиссии
Порядок выдвижения представителей
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
О ВЫБОРАХ Извлечения из Избирательного кодекса Республики Беларусь Указ Президента Республики Беларусь Сообщения ПОСТАНОВЛЕНИЯ. ПОСОБИЯ Постановления...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)