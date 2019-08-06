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Центральная комиссия Республики Беларусь по выборам проведению республиканских референдумов

07.08.2019 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Центральная комиссия Республики Беларусь по выборам проведению республиканских референдумов

О ВЫБОРАХ

Извлечения из Избирательного кодекса Республики Беларусь

Указ Президента Республики Беларусь

Сообщения

ПОСТАНОВЛЕНИЯ. ПОСОБИЯ

Постановления Центральной комиссии

Постановление от 29 мая 2019 г. №8 “Об установлении средней численности избирателей на избирательный округ при проведении выборов депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва”
Постановление от 6 августа 2019 г. №19 “Об утверждении Календарного плана организационных мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва”
Постановление от 6 августа 2019 г. №22 “Об образовании избирательных округов по выборам депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва”
Постановление от 6 августа 2019 г. №23 “О разъяснении порядка образования избирательных комиссий при проведении выборов депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва”
Постановление от 6 августа 2019 г. №24 “О разъяснении применения положений Избирательного кодекса Республики Беларусь, предусматривающих порядок выдвижения кандидатов в депутаты путем сбора подписей избирателей при проведении выборов депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва”
Постановление от 6 августа 2019 г. №25 “Об утверждении Положения о порядке направления и деятельности наблюдателей при подготовке и проведении выборов депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва”
Постановление от 6 августа 2019 г. №26 “Об утверждении Положения о порядке деятельности иностранных (международных) наблюдателей при подготовке и проведении выборов депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва”
Постановление от 6 августа 2019 г. №27 “Об информировании граждан о работе по подготовке и проведению выборов в Палату представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва”
Постановление от 6 августа 2019 г. №28 “О порядке участия граждан Республики Беларусь, находящихся за пределами Республики Беларусь, в выборах депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва”
Постановление от 6 августа 2019 г. №29 “О создании дополнительных условий для участия в выборах граждан с ограниченными физическими возможностями при проведении выборов депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва”
Постановление от 6 августа 2019 г. №30 “Об установлении форм документов по выборам депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва”
Постановление от 6 августа 2019 г. №37 “О внебюджетном фонде для дополнительного финансирования расходов на подготовку и проведение выборов депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва”
Методические пособия для избирательных комиссий
Избирательные комиссии
Порядок выдвижения представителей

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О ВЫБОРАХ Извлечения из Избирательного кодекса Республики Беларусь Указ Президента Республики Беларусь Сообщения ПОСТАНОВЛЕНИЯ. ПОСОБИЯ Постановления...
 
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