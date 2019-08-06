Мининформ заблокировал 57 сайтов

Источник материала: Ежедневник





Министерство информации приняло решение об ограничении доступа к 57 интернет-ресурсам за размещение информации о продаже наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов.

В ведомстве уточнили, что такие меры предусмотрены частью третьей пункта 10 Декрета президента от 28 декабря 2014 г. № 6 "О неотложных мерах по противодействию незаконному обороту наркотиков".

Адреса заблокированных сайтов не сообщаются.