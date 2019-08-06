На заводе МАЗ восстановили легендарный спортивный грузовик для трак-триала

Источник материала: Tut.by

На Минском автозаводе восстановили легендарный спортивный автомобиль команды «МАЗ-Яровит», на котором команда выступала в соревнованиях по трак-триалу. Спорткар представят 9 августа на выставке, посвященной 75-летию белорусского завода.



Так выглядел легендарный триальный МАЗ до того, как за него принялись реставраторы

МАЗ-531639 известен как первый спортивный грузовик повышенной проходимости с колесной формулой 4×4, созданный в Минске специально для трак-триала. Идею адаптации к соревнованиям двухосного полноприводного грузовика предложил Виктор Московских. К разработке чертежей приступили в 1999 году, а уже через год машина приняла участие в соревнованиях. В 2000—2001 годах на этом грузовике команда побеждала в чемпионатах Содружества и Европы по трак-триалу.



Понаблюдать за выступлениями триального МАЗа можно было в карьере Стайки под Минском

При создании спорткара инженеры переработали практически все узлы и агрегаты — раму, подвеску, трансмиссию и тормозную систему. Грузовик получился легким, быстрым и маневренным. Снаряженную массу удалось снизить до 7 тонн, несмотря на каркасы безопасности. Автомобиль получил 408-сильный двигатель Deutz, который позволяет разгоняться до 100 км/ч.

Легендарная машина долгое время пылилась на заводе, пока за нее не взялись в команде «МАЗ-СПОРТавто». Над грузовиком основательно поработали: заменили пневматику и электрику, удалили ржавчину, покрасили, привели в рабочее состояние все узлы и агрегаты. Благодаря историческим фотографиям удалось восстановить оригинальный вид. Единственное, пришлось поставить новые колеса.





«Мы бережно отнеслись к раритетному грузовику, сохранив и внешний вид, и конструкцию, и технические характеристики. Конечно, для ралли-рейдов он не подходит — уровень спортивной техники значительно повысился, но для показательных выступлений может использоваться. Для нас он дорог как легенда, которая стояла у истоков белорусского внедорожного автоспорта», — пояснили на предприятии.

Рассмотреть легендарный грузовик внутри и снаружи можно будет 9 августа на выставке к 75-летию завода у Дворца культуры МАЗ. В ней примут участие белорусские ветераны автоспорта Петр Орсик, Дмитрий Запорощенко и Сергей Крук. Там же можно будет пообщаться с действующими пилотами Сергеем Вязовичем, Алексеем Вишневским и Александром Василевским.



Таким МАЗ можно будет увидеть на праздничном мероприятии завода

Выставка пройдет с 12 до 23 часов на Патризанском проспекте, 117а. Вход для всех желающих свободный. Посетителей ждет концерт и световое шоу.