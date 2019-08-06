Источник материала: Интерфакс

Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным возможную встречу лидеров стран "нормандской четверки".

"Стороны договорились о возможной встрече лидеров стран Нормандского формата. Рабочие группы в настоящее время нарабатывают документы для подписания на высшем уровне", - сообщила пресс-служба главы Украинского государства по итогам разговора в среду.

По данным пресс-службы, Зеленский также акцентировал внимание на том, что для защиты прав украинцев, независимо от их местонахождения, нет необходимости вносить изменения в Конституцию Украины.

"Речь шла о важности диалога в рамках Трехсторонней контактной группы. Владимир Зеленский подчеркнул, что будет защищать права всех украинцев, независимо от того, где они находятся, и для этого нет необходимости вносить изменения в Конституцию Украины", - говорится в сообщении.

Стороны также обсудили вопрос обмена пленными.

Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что в ходе разговора Путина и Зеленского "подтверждена также исключительная важность последовательной реализации Минских договоренностей, включая юридические аспекты предоставления ДНР и ЛНР особого статуса". "В этом контексте отмечена необходимость конструктивного диалога между сторонами, в том числе в рамках минской Контактной группы", - сказано в сообщении.

"Условлено об активизации работы по возвращению удерживаемых лиц", - проинформировала пресс-служба Кремля.

Кроме того, как следует из сообщения, "обсуждались перспективы взаимодействия в "нормандском формате".

Это второй телефонный разговор Путина с Зеленским с момента вступления последнего в должность президента Украины. Предыдущий разговор состоялся меньше месяца назад, 12 июля, также по инициативе украинской стороны. Путин и Зеленский обсуждали ситуацию в Донбассе и обмен пленными, перспективы переговоров в нормандском формате.

Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что разговор продолжался порядка 20 минут и носил "достаточно прагматичный характер".