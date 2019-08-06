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Парень из Гродно женился на 8 девушках. Это возможно?

07.08.2019 14:58 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Парень из Гродно женился на восьми девушках. По крайней мере, это указано в свидетельстве о заключении брака, сообщает TUT.by со ссылкой на портал Hrodna Life.

Недавно гродненский клуб поздравил своего владельца Артура Римшу. По этому поводу опубликовали пост, и к записи прикрепили фото из загса и снимок свидетельства о заключении брака. А там написано, что Артур, оказывается, женат на восьми девушках: Симоне, Валентине, Виктории, Дарьи, Акгуль, Ларисе, Чынар и Ольге.

Фотографию с невестами действительно сделали в загсе. На документе поставили печать, свою подпись оставил начальник отдела. Правда, закрадывается подозрение, что свидетельство фейковое: об этом можно догадаться по порядковому номеру — 0000001.

Сотрудники клуба ситуацию решили не комментировать. А позже и вовсе удалили злополучный пост. Журналисты обратились за разъяснением в загс, но там сказали, что впервые об этом слышат. И добавили, что многоженство в Беларуси запрещено.

 
Теги: Гродно
 
 
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Парень из Гродно женился на восьми девушках. По крайней мере, это указано в свидетельстве о заключении брака, сообщает TUT.by со ссылкой на портал Hrodna Life. Недавно...
 
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