﻿ У «Минсктранса» проблемы: в кабинете чиновников нашли $500 тыс. 21.by
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У «Минсктранса» проблемы: в кабинете чиновников нашли $500 тыс

07.08.2019 14:23 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Сотрудников «Минсктранса» задержали: их подозревают во взятках, сообщает TUT.by. В кабинете у одного из арестованных нашли 500 тысяч долларов. 

Информацию подтвердила пресс-служба Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Минской области и Минску. Там говорят, что чиновники за деньги помогали коммерческим структурам проводить закупки. Работников предприятия поймали с поличным — как раз в тот момент, когда им передавали сумму.

Следствие выяснило, что сотрудники «Минсктранса» брали взятки регулярно. Им платили те самые руководители коммерческих структур. Взамен чиновники разбирались с поставками горюче-смазочных материалов и запчастей в автобусные и троллейбусные парки Минска.

Кабинет одного из задержанных осмотрели. Там обнаружили 30 тысяч долларов наличными, а также банковские облигации четырех беларуских банков на сумму 500 тысяч. СК возбудил уголовные дела о взяточничестве, расследование продолжается.

 
Теги: Минск
 
 
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Сотрудников «Минсктранса» задержали: их подозревают во взятках, сообщает TUT.by. В кабинете у одного из арестованных нашли 500 тысяч долларов.  Информацию...
 
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