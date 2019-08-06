У «Минсктранса» проблемы: в кабинете чиновников нашли $500 тыс

Источник материала: KYKY

Сотрудников «Минсктранса» задержали: их подозревают во взятках, сообщает TUT.by. В кабинете у одного из арестованных нашли 500 тысяч долларов.

Информацию подтвердила пресс-служба Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Минской области и Минску. Там говорят, что чиновники за деньги помогали коммерческим структурам проводить закупки. Работников предприятия поймали с поличным — как раз в тот момент, когда им передавали сумму.

Следствие выяснило, что сотрудники «Минсктранса» брали взятки регулярно. Им платили те самые руководители коммерческих структур. Взамен чиновники разбирались с поставками горюче-смазочных материалов и запчастей в автобусные и троллейбусные парки Минска.

Кабинет одного из задержанных осмотрели. Там обнаружили 30 тысяч долларов наличными, а также банковские облигации четырех беларуских банков на сумму 500 тысяч. СК возбудил уголовные дела о взяточничестве, расследование продолжается.