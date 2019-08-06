ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Талибы взяли на себя ответственность за теракт в Кабуле

07.08.2019 15:39 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Афганистана. Число пострадавших от взрыва в Кабуле стремительно растёт: более 100 человек ранены, не менее 18 погибли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Талибы взяли на себя ответственность за теракт в Кабуле

По уточнённым данным, взорвался припаркованный возле полицейского участка автомобиль. Ударной волной повредило несколько соседних зданий: выбиты стёкла и двери.

Талибы взяли на себя ответственность за теракт в Кабуле

Район происшествия оцеплен. На месте работают экстренные службы. Пострадавших доставили в больницу.

Ответственность за теракт взяли на себя боевики радикального движения «Талибан».

Люди в материале: нет
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Афганистана. Число пострадавших от взрыва в Кабуле стремительно растёт: более 100 человек ранены, не менее 18 погибли, сообщили в программе Новости «24 часа»...
 
Новости дня
Новости разные
 
Из-за гроз и сильного ветра в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
07.08.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика