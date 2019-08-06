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Белорусские снайперы стали лучшими на АрМИ – 2019
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Белорусы на пятых Армейских международных играх лидируют после первого этапа конкурса «Снайперский рубеж». Он прошёл на полигоне «Брестский», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Участники из положения лёжа за 3 минуты поражали 3 мишени на расстоянии от 300 до 600 метров всего несколькими выстрелами.
Лучший результат показал представитель белорусской команды. В числе сильнейших также представители Китая, Ирана и Казахстана.
Владимир Белый, главный судья соревнований конкурса «Снайперский рубеж»:
В десятке сильнейших снайперов – представители Ирана, Китая и Казахстана. Дебютант – команда Вьетнама – вошла в восьмерку. Это очень сильный результат, и она обошла те команды, которые показывали хорошие результаты в прошлом году.
Напомним, в Армейских играх участвуют более 5 тысяч военнослужащих из 37 стран. Одновременно на 20 полигонах разыгрываются 32 комплекта наград.
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Новости Беларуси. Белорусы на пятых Армейских международных играх лидируют после первого этапа конкурса «Снайперский рубеж». Он прошёл на полигоне...
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