﻿ В Анталье джип с туристами упал с 20-метровой высоты. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Анталье джип с туристами упал с 20-метровой высоты

07.08.2019 15:15 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Турции. Джип в турецкой Анталье упал с 20-метровой высоты: один человек погиб, ещё 10 пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Анталье джип с туристами упал с 20-метровой высоты

ДТП произошло в горах возле курортного района Манавгат. По предварительным данным, водитель не справился с управлением автомобиля, в результате чего джип вылетел с дороги, снёс столб и рухнул вниз.

В Анталье джип с туристами упал с 20-метровой высоты

В салоне находились 11 туристов. Среди них граждане Нидерландов, России и Литвы. Погиб путешественник из Нидерландов, остальных – с различными травмами доставили в больницы.

В Анталье джип с туристами упал с 20-метровой высоты

Люди в материале: нет
 
 
Ссылка на источник 22
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Турции. Джип в турецкой Анталье упал с 20-метровой высоты: один человек погиб, ещё 10 пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ДТП произошло...
 
Новости дня
Новости разные
 
На заводе МАЗ восстановили легендарный спортивный грузовик для трак-триала
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
07.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • трусы кельвин кляйн женские в butik.ru
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика