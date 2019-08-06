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Рассказываем, как не стать жертвой семейного насилия
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В МВД Беларуси рассматривают дополнительные меры по противодействию насилию в семье, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Это связано с тем, что число преступлений на бытовой почве в нашей стране, как и во всём мире, в последнее время растёт.
Так, с начала 2019 года в Беларуси от рук семейных агрессоров погибли 55 человек, ещё 120 был причинён вред здоровью. В большинстве случаев в таких преступлениях виноваты мужчины. Среди причин семейных скандалов – злоупотребление спиртным и ревность.
Олег Каразей, заместитель начальника Главного управления охраны правопорядка и профилактики МВД Беларуси:
В год в милицию поступает более 100 тысяч вызовов, связанных с семейными неурядицами. Правоохранители отмечают: каждое третье преступление совершается после того, как переполняется чаша терпения. Страдают и дети. За 2018 год насилию подверглись больше 80 юных белорусов.
Специалисты настоятельно рекомендуют в сложных ситуациях обращаться за помощью ещё до физического насилия к психологам, в специализированные общественные организации, на горячие линии. Тем более, что сегодня это можно сделать совершенно анонимно.
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Новости Беларуси. В МВД Беларуси рассматривают дополнительные меры по противодействию насилию в семье, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это...
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