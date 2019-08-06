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Житель Гродно напал на сожительницу с топором. Мужчину ищут

07.08.2019 14:18 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Гродненском районе устанавливается местонахождение мужчины, подозреваемого в покушении на убийство.  

По информации Следственного комитета, сообщение об обнаружении женщины с травмами криминального характера было получено 6 августа вечером. 39-летнюю пострадавшую доставили в медучреждение.  

В ходе осмотра места следователи обнаружили следы и объекты, свидетельствующие, что в отношении женщины было совершено преступление. Предполагаемым орудием стал топор, его изъяли.  

Житель Гродно напал на сожительницу с топором. Мужчину ищут
Фото: СК 

А в нескольких метрах от дома была обнаружена свежевырытая яма в форме могилы.   

Возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство.  

Подозреваемый – 43-летний сожитель пострадавшей Зиновчик Сергей Николаевич из Гродно. Устанавливается его местонахождение. Мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе и за убийство, разбой, грабеж. 

Житель Гродно напал на сожительницу с топором. Мужчину ищут
Фото: СК  

Потерпевшая женщина также привлекались к уголовной ответственности. Оба лица злоупотребляли алкогольными напитками. 

Устанавливаются обстоятельства случившегося, допрашиваются родственники и соседи, назначен ряд экспертиз.  

По информации УВД Гродненского облисполкома, на вид мужчине 40-45 лет, он плотного телосложения, имеет светлые с проседью волосы и лобные залысины.  

Житель Гродно напал на сожительницу с топором. Мужчину ищут
Фото: УВД Гродненского облисполкома  

Был одет в серый джемпер с темно-синим рукавами и надписью «FILAA», темные джинсы с потертостями, черные кроссовки. На правой руке тату с изображением паутины.  

Информацию о местонахождении подозреваемого можно сообщить по телефонам 8 (0152) 79-77-54, 79-70-48 или 102.  

В начале августа было завершено расследование дела об убийстве. В Пружанском районе мужчина убил с особой жестокостью гостью (читать далее).  

Люди в материале: Зиновчик Сергей
 
Теги: Гродно
 
 
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Новости Беларуси. В Гродненском районе устанавливается местонахождение мужчины, подозреваемого в покушении на убийство.   По информации Следственного комитета,...
 
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