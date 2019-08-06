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Житель Гродно напал на сожительницу с топором. Мужчину ищут
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Гродненском районе устанавливается местонахождение мужчины, подозреваемого в покушении на убийство.
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В ходе осмотра места следователи обнаружили следы и объекты, свидетельствующие, что в отношении женщины было совершено преступление. Предполагаемым орудием стал топор, его изъяли.
А в нескольких метрах от дома была обнаружена свежевырытая яма в форме могилы.
Возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство.
Подозреваемый – 43-летний сожитель пострадавшей Зиновчик Сергей Николаевич из Гродно. Устанавливается его местонахождение. Мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе и за убийство, разбой, грабеж.
Потерпевшая женщина также привлекались к уголовной ответственности. Оба лица злоупотребляли алкогольными напитками.
Устанавливаются обстоятельства случившегося, допрашиваются родственники и соседи, назначен ряд экспертиз.
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Был одет в серый джемпер с темно-синим рукавами и надписью «FILAA», темные джинсы с потертостями, черные кроссовки. На правой руке тату с изображением паутины.
Информацию о местонахождении подозреваемого можно сообщить по телефонам 8 (0152) 79-77-54, 79-70-48 или 102.
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Новости Беларуси. В Гродненском районе устанавливается местонахождение мужчины, подозреваемого в покушении на убийство. По информации Следственного комитета,...
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