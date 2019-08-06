«Всего несколько секунд!» Как спасатели корреспондента СТВ из искорёженной машины доставали

Источник материала: СТВ

Григорий Азарёнок, СТВ:

Моделируем ситуацию: я попал в жуткую аварию и самостоятельно выбраться не могу. Сколько времени понадобится спасателям, чтобы достать меня?





Сейчас мне накладывают воротник Шанца.





Он нужен для того, чтобы обездвижить шею.









Как видим, спасателям понадобилось всего несколько секунд!