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«Всего несколько секунд!» Как спасатели корреспондента СТВ из искорёженной машины доставали
Источник материала: СТВ
Григорий Азарёнок, СТВ:
Сейчас мне накладывают воротник Шанца.
Он нужен для того, чтобы обездвижить шею.
Как видим, спасателям понадобилось всего несколько секунд!
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Григорий Азарёнок, СТВ:Моделируем ситуацию: я попал в жуткую аварию и самостоятельно выбраться не могу. Сколько времени понадобится спасателям, чтобы достать меня?...
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