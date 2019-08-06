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«Хотел починить лампочку, а забрал со сломанной КПП». Фермер будет судиться с СТО из-за неисправного буса

07.08.2019 15:45 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Старенький бус Mercedes-Benz 95 года выпуска оказался в центре конфликта между хозяином автомобиля, фермером Эдмундом Саковичем, и СТО, куда мужчина привез машину на ремонт. Он утверждает, что в автосервисе в бусе поломали стартер и коробку передач, а ведь он просил только починить лампочку в микроавтобусе. На СТО говорят, что в поломке машины они не виноваты: бус был в не очень хорошем состоянии изначально. И пока автомобиль стоит на стоянке, фермер и директор автосервиса готовятся к суду.


Фото: из личного архива Эдмунда Саковича​​​​​

 — У меня небольшое фермерское хозяйство, а бус — это такая рабочая лошадка: отвезти овощи, привезти удобрения. И хоть машина старенькая, она была в нормальном состоянии и технически исправна. Только надо было починить фары, проверить габариты. Диагностику делать не просил. Привез на СТО, оставил на территории и поехал по делам. И тут мне звонят через какое-то время и говорят, что отказал стартер и техника не заводится. Я говорю, что пусть тогда мастер посмотрит, а я сейчас приеду. Приехал. Обнаружил бус на яме, то есть его туда перевезли без меня. И тут уже говорят, что из строя вышла коробка передач. Я удивился: ее никто не вскрывал, поломку получается, определили на глаз? Но я снова сказал, что пусть ремонтируют. Но потом решил показать еще одному мастеру — отвез в Гродно. Там сказали, что коробку никто не разбирал и не вскрывал, а поломка произошла потому, что неправильно включили передачу, когда отгоняли микроавтобус на яму. Что делали с ним и как появилась поломка — непонятно. При этом, когда я потребовал посмотреть заявку на ремонт моей техники, никаких документов на СТО не оказалось, — рассказывает мужчина.

По его словам, когда он нашел нужные запчасти, на автосервисе отказались дальше делать ремонт.

 — Это официальная СТО. Я к ним обращаюсь не первый раз. Что касается автозапчастей, то хоть я и нашел бэушные, «встали» они мне в 320 долларов. Такую сумму я не планировал сейчас тратить. Кто мне ее возместит? И что в итоге: машина до сих пор стоит в СТО, а ведь она мне нужна для работы! Старую коробку передач мы собираемся везти на экспертизу. Также подали заявление в милицию, но там мы не смогли доказать, что нашей машиной кто-то пользовался. Проводят проверку. Еще мы обратились в отдел торговли Лидского райисполкома — и уже его специалисты помогают нам правильно оформить исковое заявление в суд.

На СТО же говорят, что в поломке машины не виноваты: мол, автомобиль был изначально неисправен.

 — Клиент приехал, кинул машину на улице и полетел по своим делам со словами: «Посмотрите, что тут, а я сейчас вернусь». Стоит отметить, что это наш постоянный клиент, с которым мы работаем по безналу. То есть выглядит это так: сначала определяется объем работы — а уже потом оформляется заявка, которая подписывается сторонами. Оплата — через банк. Поэтому заявки на ремонт в тот момент и не было, а когда мы уже ее составили, клиент отказался подписывать бумаги. В тот день машина стояла на улице и мешала проезду других автомобилей — и мастер решил отогнать ее в бокс. Сел за руль — а передачи не переключаются, нажал на педаль — машина катится. Доехал до бокса, осмотрел машину: коробка в клине, стартер не работает. Мы позвонили хозяину и рассказали о проблеме. Мужчина стал возмущаться, что автомобиль был в нормальном — мол, он же на нем приехал в мастерскую, — говорит директор СТО Юрий Шавель.

По его словам, автосервис не отказывается ремонтировать машину — и даже предлагает фермеру сделать это бесплатно.

 — А клиент сейчас уже не хочет, хотя запчасти все куплены, — говорит Юрий Шавель. — Если честно, я сам жду этого суда, потому что уверен в нашей правоте. Машину никто специально не ломал, и, конечно, никто на этом бусе никуда не ездил. Коробка передач изначально была в клине. И, думаю, экспертиза это покажет.

Сейчас в отделе торговли и услуг Лидского райисполкома готовятся документы для подачи искового заявления фермера в суд. Обратите внимание, кстати, на рекомендацию госорганов: если клиент сталкивается с такой или похожей ситуацией, то ему стоит обращаться в отделы торговли местных исполкомов! Там специалисты помогут разобраться в ситуации и грамотно, если это необходимо, составить жалобы и заявления в суд.

 — Каждую спорную ситуацию надо рассматривать индивидуально. Готовой инструкции, как и что делать в таких случаях, нет. Универсальный совет: перед тем, как оставить машину на СТО, надо подписать акт приемки-сдачи автомобиля, где будут в полной мере отражены все дефекты автомобиля, царапины, особенности и техническое состояние машины. Также необходимо заключить договор об оказании услуг, где прописано все, что будут делать с вашим транспортным средством, — рассказали в отделе торговли и услуг Лидского райисполкома.

TUT.BY будет следить за тем, как закончится эта история.

 
Теги: Гродно
 
 
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Старенький бус Mercedes-Benz 95 года выпуска оказался в центре конфликта между хозяином автомобиля фермером Эдмундом Саковичем и СТО, куда мужчина привез машину на...
 
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