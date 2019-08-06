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«Директор ездил искать спонсоров в Москву». Почему «Торпедо» больше не будет играть в чемпионате
Источник материала: Tut.by
Вчера футбольный клуб «Торпедо-Минск»
SPORT.TUT.BY узнал подробности того, что произошло, у пресс-секретаря команды Андрея Масловского.
— Когда и как Мироненков объявил об окончании финансирования?
— Это произошло после игры со «Славией — Мозырь» 25 мая («Торпедо» проиграло 0:2 — Прим.TUT.BY). Никакого официального объявления не было, клубу Мироненков ничего не объяснил. Ездили даже к нему в Москву, но он никак не комментировал свое решение — просто перестал давать деньги.
— А когда Михаил был в Беларуси в последний раз?
— Точно не знаю, вообще он приезжал сюда очень редко. В последний раз я видел его на игре с БАТЭ 12 мая («Торпедо» проиграло ее 0:1 — Прим.TUT.BY).
— Как вы пытались спасти ситуацию? В какие компании обращались? Пробовали краудфандинг?
— Разумеется, что клуб предпринимал какие-то шаги. Директор ездил в Москву — обращался в IT и другие компании. Пробовали и в Беларуси — например, обращались в МАЗ, но безрезультатно — кто-то отказывал сразу, кто-то говорил, мол, давайте подождем конца года.
Ну, а краудфандингом мы не занимались, так как это полумера — много собрать не получится, хватит на 1−2 месяца. А что потом?
— Насколько белорусские клубы зависят от спонсоров. Есть ли вероятность повторения ситуации в других командах?
— Очень зависят, и не только частные клубы. Но у спонсоров «частников» принцип «Что хочу, то и ворочу». Хочет — урезает финансирование, хочет — добавляет. У нас ситуация была критичной, так как инвестор, по сути, только один, и никто не ожидал, что подобное может случиться.
— Писали, что почти все игроки нашли себе новое место…
— Да, так и есть, искать работу все начали уже в июне, после игры с «Неманом» (прошла 28 июня, «Торпедо» проиграл 0:3 — Прим.TUT.BY) — кто в «Гомель», кто в «Слуцк», кто за границей. По сути, осталось лишь несколько дублеров, но и они, думаю, найдут себе место.
— А тренер Владимир Невинский? Ранее он говорил, что будет искать варианты, так как
— Он пока ничего не говорил, куда уходит. Но в Беларуси найти работу ему будет непросто — Высшая лига полностью укомплектована, в Первой — тоже комплект. Посмотрим…
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Поговорили с пресс-секретарем минского «Торпедо».
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