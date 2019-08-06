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«Директор ездил искать спонсоров в Москву». Почему «Торпедо» больше не будет играть в чемпионате

07.08.2019 15:34 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Вчера футбольный клуб «Торпедо-Минск» уведомил АБФФ о прекращении выступлений в элитном дивизионе в связи с финансовыми проблемами. О том, что они существуют стало известно еще в июне, а недавно главный тренер команды рассказал о том, что основной инвестор (российский бизнесмен Михаил Мироненков) отказался от финансирования с конца мая.


Фото: «Торпедо» (Минск)

SPORT.TUT.BY узнал подробности того, что произошло, у пресс-секретаря команды Андрея Масловского.

— Когда и как Мироненков объявил об окончании финансирования?

— Это произошло после игры со «Славией — Мозырь» 25 мая («Торпедо» проиграло 0:2 — Прим.TUT.BY). Никакого официального объявления не было, клубу Мироненков ничего не объяснил. Ездили даже к нему в Москву, но он никак не комментировал свое решение — просто перестал давать деньги.

— А когда Михаил был в Беларуси в последний раз?

— Точно не знаю, вообще он приезжал сюда очень редко. В последний раз я видел его на игре с БАТЭ 12 мая («Торпедо» проиграло ее 0:1 — Прим.TUT.BY).


Михаил Мироненков. Фото: pressball.by

— Как вы пытались спасти ситуацию? В какие компании обращались? Пробовали краудфандинг?

— Разумеется, что клуб предпринимал какие-то шаги. Директор ездил в Москву — обращался в IT и другие компании. Пробовали и в Беларуси — например, обращались в МАЗ, но безрезультатно — кто-то отказывал сразу, кто-то говорил, мол, давайте подождем конца года.

Ну, а краудфандингом мы не занимались, так как это полумера — много собрать не получится, хватит на 1−2 месяца. А что потом?

— Насколько белорусские клубы зависят от спонсоров. Есть ли вероятность повторения ситуации в других командах?

— Очень зависят, и не только частные клубы. Но у спонсоров «частников» принцип «Что хочу, то и ворочу». Хочет — урезает финансирование, хочет — добавляет. У нас ситуация была критичной, так как инвестор, по сути, только один, и никто не ожидал, что подобное может случиться.

— Писали, что почти все игроки нашли себе новое место…

— Да, так и есть, искать работу все начали уже в июне, после игры с «Неманом» (прошла 28 июня, «Торпедо» проиграл 0:3 — Прим.TUT.BY) — кто в «Гомель», кто в «Слуцк», кто за границей. По сути, осталось лишь несколько дублеров, но и они, думаю, найдут себе место.

— А тренер Владимир Невинский? Ранее он говорил, что будет искать варианты, так как «скучно сидеть дома и смотреть сериалы».

— Он пока ничего не говорил, куда уходит. Но в Беларуси найти работу ему будет непросто — Высшая лига полностью укомплектована, в Первой — тоже комплект. Посмотрим…

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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