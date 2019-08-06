Трехкратный призер Олимпийских игр Александра Герасименя завершает карьеру

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусская пловчиха Александра Герасименя объявила о завершении карьеры, сообщает РИА «Новости» .

Трехкратный призер Олимпийских игр призналась, что хотела попасть на Олимпиаду в Токио «больше, чем кто-либо другой», и завоевать золотую медаль, но поняла, что «не готова».

«И если быть откровенной перед самой собой, не вижу себя на Олимпиаде. Будет честным сказать, что я завершаю спортивную карьеру», – сказала 33-летняя Герасименя.

Однако, по ее словам, уходить из спорта совсем она пока не собирается. «У меня есть свой спортивный клуб, много проектов», – добавила белорусская спортсменка.

Свое решение завершить карьеру Герасименя назвала «взвешенным и осознанным», хотя непростым. «У меня была незавершенная цель, мечта, к которой шла и которую хотела достичь. Пробовала, занималась, активно готовилась. Достаточно быстро пришла в хорошую форму. Увы, понимала, что не смогу все же выйти на максимум. А я максималистка», – отметила она.

Белоруска добавила, что «ехать в Токио, чтобы просто ехать», это не для нее.

Герасименя – двукратный серебряный призер Олимпиады-2012 в Лондоне и бронзовый призер Игр-2016 в Рио-де-Жанейро, а также чемпионка мира и Европы.