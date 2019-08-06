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Нацбанк снижает ставку рефинансирования

07.08.2019 15:30 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Нацбанк снижает ставку рефинансирования

С 14 августа 2019 года ставка рефинансирования снижается с 10 до 9,5% годовых, ставка по кредиту овернайт – с 11,5 до 10,75% годовых, ставка по депозиту овернайт – с 8,5 до 8,25% годовых.

Такое решения принял НБРБ по итогам заседания по денежно-кредитной политике 7 августа 2019 года.

«В II квартале 2019 года интенсивность инфляционных процессов замедлилась. Оценка прироста потребительских цен с исключением сезонности за II квартал 2019 года показывает его снижение ниже целевого уровня 5 процентов (в течение предыдущих трех кварталов прирост находился выше данного параметра)», – уточнили в Нацбанке.

В Нацбанке проинформировали, что снижение ставок по кредиту овернайт и депозиту овернайт обеспечит сужение коридора процентных ставок по инструментам регулирования ликвидности банков и будет способствовать повышению эффективности трансмиссионного механизма денежно-кредитной политики.

Дальнейшие решения в области ключевых процентных ставок Национального банка будут зависеть от соотношения между инфляционными и дефляционными факторами.

 
 
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С 14 августа 2019 года ставка рефинансирования снижается с 10 до 9,5% годовых, ставка по кредиту овернайт – с 11,5 до 10,75% годовых, ставка по депозиту овернайт – с 8,5 до 8,25%...
 
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