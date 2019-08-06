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Российский тренер растянул глаза после победы над Южной Кореей

07.08.2019 15:55 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Помощник главного тренера женской сборной России по волейболу Серджио Бузато после победы над Южной Кореей в отборочном турнире Игр-2020 растянул указательными пальцами уголки глаз и изобразил человека монголоидной расы, пишет РБК.

Федерация волейбола Южной Кореи (KVA) подаст официальную жалобу в Международную федерацию (FIVB) на помощника главного тренера женской сборной России итальянца Серджио Бузато. После победы в решающем матче отборочного олимпийского турнира над южнокорейской командой итальянский специалист изобразил узкие глаза.


«Мы хотим выяснить, может ли FIVB наказать за подобный жест. Подобное не должно повториться в будущем», — заявили в KVA.

Отметим, что, например, в кодексе FIFA за расистские жесты предусмотрено наказание. В 2017-м полузащитник сборной Колумбии Эдвин Кардона за подобную выходку в товарищеском матче с Южной Кореи получил пятиматчевую дисквалификацию, но у FIVB нет особых прописанных правил, которые запрещали бы расистские или дискриминирующие поступки на играх.

 
 
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Ассоциация волейбола Южной Кореи подаст официальную жалобу.
 
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