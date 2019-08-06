При декларировании более 100 тысяч долларов надо будет объяснить таможне, откуда деньги

Источник материала: Tut.by

Коллегия Евразийской экономической комиссии планирует обязать людей, которые ввозят или вывозят наличные или дорожные чеки на сумму больше чем на 100 тысяч долларов, объяснять их происхождение таможне. Эта информация опубликована на официальном сайте ЕЭК.



Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

В сообщении написано, что «коллегия ЕЭК установила, что при таможенном декларировании физическими лицами наличных денежных средств и денежных инструментов необходимо представить документы для подтверждения их происхождения при превышении общей суммы, эквивалентной 100 тысячам долларов США».

Наличные денежные средства — это монеты и банкноты, которые находятся в обращении в странах ЕАЭС, или иностранная валюта. Сюда же относятся деньги, которые изымаются из обращения, но их можно обменять на действующие дензнаки. Монеты, изготовленные из драгоценных металлов сюда не относятся. Денежные инструменты в данном случае — это векселя, дорожные и банковские чеки, ценные бумаги в документарной форме, удостоверяющие обязательство эмитента (должника) по выплате денежных средств, в которых не указано лицо, которому осуществляется такая выплата.

На данный момент, согласно Таможенному кодексу ЕАЭС, обязательно декларировать нужно денежные средства или дорожные чеки, которые ввозятся или вывозятся, в общей сумме больше 10 тысяч долларов. Но пояснять, откуда взялись эти деньги не надо.

Если ввозимая или вывозимая сумма меньше либо равна 10 тысячам долларов, в письменной форме декларировать ее можно по желанию.

Решение вступает в силу через 180 календарных дней с момента его опубликования на сайте комиссии.