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От ретро-улочек до роботов. В Бресте пройдет крупнейший в Европе фестиваль "Облака молока"

07.08.2019 16:44 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В Бресте 30 августа пройдет крупнейший в Европе молочный фестиваль. Посетителей ожидают интерактивные площадки, фудкорты, многочисленные мастер-классы, путешествия в мир молока, ретро-улица и гранд-концерт. Масштабный праздник устроит «Савушкин продукт» при поддержке Брестского горисполкома к 1000-летию города. 

От ретро-улочек до роботов. В Бресте пройдет крупнейший в Европе фестиваль "Облака молока"

Ожидается, что фестиваль «Облака молока» соберет около 50 тыс. человек – как жителей Бреста, так и приезжих. Основные события пройдут в парке Мира, который будет разделен на семь тематических зон. Для зрителей установят две сцены – большую и малую. Праздничной атмосферой будет охвачена и проходящая вдоль парка Ленинградская улица. 

 
Теги: Брест
 
 
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  В Бресте 30 августа пройдет крупнейший в Европе молочный фестиваль. Посетителей ожидают интерактивные площадки, фудкорты, многочисленные мастер-классы,...
 
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