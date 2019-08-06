Источник материала: Виртуальный Брест

В Бресте 30 августа пройдет крупнейший в Европе молочный фестиваль. Посетителей ожидают интерактивные площадки, фудкорты, многочисленные мастер-классы, путешествия в мир молока, ретро-улица и гранд-концерт. Масштабный праздник устроит «Савушкин продукт» при поддержке Брестского горисполкома к 1000-летию города.





Ожидается, что фестиваль «Облака молока» соберет около 50 тыс. человек – как жителей Бреста, так и приезжих. Основные события пройдут в парке Мира, который будет разделен на семь тематических зон. Для зрителей установят две сцены – большую и малую. Праздничной атмосферой будет охвачена и проходящая вдоль парка Ленинградская улица.