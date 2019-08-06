|
От ретро-улочек до роботов. В Бресте пройдет крупнейший в Европе фестиваль "Облака молока"
07.08.2019 16:44 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В Бресте 30 августа пройдет крупнейший в Европе молочный фестиваль. Посетителей ожидают интерактивные площадки, фудкорты, многочисленные мастер-классы, путешествия в мир молока, ретро-улица и гранд-концерт. Масштабный праздник устроит «Савушкин продукт» при поддержке Брестского горисполкома к 1000-летию города.
Ожидается, что фестиваль «Облака молока» соберет около 50 тыс. человек – как жителей Бреста, так и приезжих. Основные события пройдут в парке Мира, который будет разделен на семь тематических зон. Для зрителей установят две сцены – большую и малую. Праздничной атмосферой будет охвачена и проходящая вдоль парка Ленинградская улица.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Бресте 30 августа пройдет крупнейший в Европе молочный фестиваль. Посетителей ожидают интерактивные площадки, фудкорты, многочисленные мастер-классы,...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)