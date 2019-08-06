Источник материала: Новости Дзержинска

Негорельская сельская библиотека представляет тематический просмотр книг-юбиляров 2019 года «У этой книги юбилей».

Юбилей — не простой праздник, а серьёзная дата, веха человеческой жизни. Но, оказывается, дни рождения бывают не только у людей, но и у книг. А долголетие книги зависит от её читателей. У каждой книги свой характер, своя судьба, свой путь к читателю.

Библиотекарь Тамара Сидорик предложила подросткам познакомиться с книгами, проверенными временем, с книгами-юбилярами 2019 года, которые читает уже не одно поколение.











