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Упились до смерти? В минской квартире обнаружены разлагающиеся трупы супругов и 9 пустых бутылок
Источник материала: Партизан
Вечером 6 августа в квартире жилого дома, расположенного на улице Чернышевского в Минске, были обнаружены тела 63-летних супругов в стадии гнилостного разложения.
Следователями с участием сотрудников милиции и специалистов ГКСЭ проведен осмотр места происшествия, в ходе которого изъяты девять бутылок от различных спиртных напитков, опрошены родственники и соседи умерших.
В ходе опроса соседей установлено, что супруги злоупотребляли спиртными напитками.
Для установления причины смерти назначены судебно-медицинские экспертизы.
Все обстоятельства выясняются Первомайским (г.Минска) районным отделом Следственного комитета.
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Вечером 6 августа в квартире жилого дома, расположенного на улице Чернышевского в Минске, были обнаружены тела 63-летних супругов в стадии гнилостного разложения.
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