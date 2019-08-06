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Упились до смерти? В минской квартире обнаружены разлагающиеся трупы супругов и 9 пустых бутылок

07.08.2019 15:54 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Вечером 6 августа в квартире жилого дома, расположенного на улице Чернышевского в Минске, были обнаружены тела 63-летних супругов в стадии гнилостного разложения.



Следователями с участием сотрудников милиции и специалистов ГКСЭ проведен осмотр места происшествия, в ходе которого изъяты девять бутылок от различных спиртных напитков, опрошены родственники и соседи умерших. 

В ходе опроса соседей установлено, что супруги злоупотребляли спиртными напитками. 

Для установления причины смерти назначены судебно-медицинские экспертизы. 

Все обстоятельства выясняются Первомайским (г.Минска) районным отделом Следственного комитета.
 
Теги: Минск
 
 
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Вечером 6 августа в квартире жилого дома, расположенного на улице Чернышевского в Минске, были обнаружены тела 63-летних супругов в стадии гнилостного разложения.
 
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