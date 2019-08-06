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Ужас! В Гомеле на рабочего упала труба - он в реанимации
Источник материала: Партизан
6 августа примерно в 10 часов в центрально-тепловом пункте одного из предприятий Гомеля на электросварщика упала металлическая труба-теплопровод.
С многочисленными телесными повреждениями 54-летний мужчина госпитализирован и находится в отделении реанимации.
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6 августа примерно в 10 часов в центрально-тепловом пункте одного из предприятий Гомеля на электросварщика упала металлическая труба-теплопровод.
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