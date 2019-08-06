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Ученые выяснили, зачем мужчины отправляют «дикпики»
Источник материала: Tut.by
Психологи опросили более тысячи гетеросексуальных мужчин, чтобы выяснить, зачем они отправляют непрошенные фото своих гениталий, также известные как «дикпики». Об этом
Психолог Флора Освальд из Университета штата Пенсильвания и ее коллеги опросили 1087 мужчин о том, отправляли ли они когда-либо фотографии своих гениталий, и если да, то почему и какую реакцию ожидали получить.
Было установлено, что мужчины в первую очередь посылали незапрошенные изображения в качестве стратегии, надеясь получить взамен либо похожие изображения, либо сексуальные взаимодействия.
Гораздо меньше мужчин ответили, что делают это для собственного сексуального или личного удовлетворения. И относительно немногие сообщили, что поступают так из-за конфликта в детстве, женоненавистничества или желания контроля.
таким образом, посылая непрошенные фотографии своих гениталий, большинство мужчин надеялись вызвать сексуальное возбуждение у собеседницы, и лишь немногие планировали вызвать негативные чувства.
В целом, для мужчин, которые прислали «дикпики», характерен более высокий уровень нарциссизма, а также враждебного сексизма.
По мнению исследователей, эти результаты свидетельствуют о том, что хотя «незапрашиваемая отправка фотографий мотивирована сексистскими и женоненавистническими идеологиями у некоторых мужчин, большинство не намерено причинять вред или негативные психологические последствия. Таким образом, этот феномен не может рассматриваться исключительно как сексистская кампания или как позитивный выход для сексуальности; вместо этого дела должны рассматриваться на индивидуальной основе».
Ученые считают, что следует продолжить исследования, но уже со стороной получателей.
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Психологи опросили более тысячи гетеросексуальных мужчин, чтобы выяснить, зачем они отправляют непрошенные фото своих гениталий.
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