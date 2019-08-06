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Ученые выяснили, зачем мужчины отправляют «дикпики»

07.08.2019 16:44 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Психологи опросили более тысячи гетеросексуальных мужчин, чтобы выяснить, зачем они отправляют непрошенные фото своих гениталий, также известные как «дикпики». Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на The Journal of Sex Research.


Фото: Charles PH / Unsplash

Психолог Флора Освальд из Университета штата Пенсильвания и ее коллеги опросили 1087 мужчин о том, отправляли ли они когда-либо фотографии своих гениталий, и если да, то почему и какую реакцию ожидали получить.

Было установлено, что мужчины в первую очередь посылали незапрошенные изображения в качестве стратегии, надеясь получить взамен либо похожие изображения, либо сексуальные взаимодействия.

Гораздо меньше мужчин ответили, что делают это для собственного сексуального или личного удовлетворения. И относительно немногие сообщили, что поступают так из-за конфликта в детстве, женоненавистничества или желания контроля.

таким образом, посылая непрошенные фотографии своих гениталий, большинство мужчин надеялись вызвать сексуальное возбуждение у собеседницы, и лишь немногие планировали вызвать негативные чувства.

В целом, для мужчин, которые прислали «дикпики», характерен более высокий уровень нарциссизма, а также враждебного сексизма.

По мнению исследователей, эти результаты свидетельствуют о том, что хотя «незапрашиваемая отправка фотографий мотивирована сексистскими и женоненавистническими идеологиями у некоторых мужчин, большинство не намерено причинять вред или негативные психологические последствия. Таким образом, этот феномен не может рассматриваться исключительно как сексистская кампания или как позитивный выход для сексуальности; вместо этого дела должны рассматриваться на индивидуальной основе».

Ученые считают, что следует продолжить исследования, но уже со стороной получателей.

 
 
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Психологи опросили более тысячи гетеросексуальных мужчин, чтобы выяснить, зачем они отправляют непрошенные фото своих гениталий.
 
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