Россельхознадзор снял санкции с трех белорусских предприятий АПК

Источник материала: Ежедневник





Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору с 8 августа 2019 года отменяет введенные ранее ограничения на поставки в Россию продукции, производимой тремя белорусскими предприятиями.

Как сообщили в ведомстве, речь идет о следующих предприятиях:

ОАО «Барановичский молочный комбинат» - сухой молочной продукции;

«Сморгонские молочные продукты» филиал ОАО «Лидский молочно-консервный комбинат» - масла сливочного;

ОАО «Здравушка-милк» производственный участок Березинский – сливок пастеризованных наливом.

Такое решение принято на основании полученных от белорусской стороны материалов расследований и гарантии Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси.

Отправляемая в Россию продукция данных предприятий должная быть выработана с 8 августа 2019 года и сопровождаться электронным ветеринарным сертификатом.