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Россельхознадзор снял санкции с трех белорусских предприятий АПК
07.08.2019 16:48 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору с 8 августа 2019 года отменяет введенные ранее ограничения на поставки в Россию продукции, производимой тремя белорусскими предприятиями.
Как сообщили в ведомстве, речь идет о следующих предприятиях:
Такое решение принято на основании полученных от белорусской стороны материалов расследований и гарантии Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси.
Отправляемая в Россию продукция данных предприятий должная быть выработана с 8 августа 2019 года и сопровождаться электронным ветеринарным сертификатом.
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Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору с 8 августа 2019 года отменяет введенные ранее ограничения на поставки в Россию продукции,...
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