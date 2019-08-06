Минобороны: поступившим в этом году дадут отсрочку по старому закону

Источник материала: Аргументы и факты

Министерство обороны Беларуси определило мнение относительно тех молодых людей, которые в этом году поступили в вуз после ссуза или в магистратуру. Если они были приняли в учебное заведение до 10 августа, то есть до вступления в силу нового закона о службе в армии, то продолжат обучение согласно старым правилам.

В частности, как указано на официальном сайте Министерства обороны, «с целью реализации норм Закона от 23 июля 2019 года «Об изменении законов по вопросам эффективного функционирования военной организации государства», исходя их максимального учета интересов граждан, заинтересованными госорганами выработано единое мнение, что призывники, принятые (зачисленные) в установленном порядке на обучение в учреждения образования до 10 августа 2019 года, могут реализовать свое право на отсрочку от призыва на срочную военную службу и службу в резерве для продолжения образования по нормам Закона РБ «О воинской обязанности и воинской службе» до внесения в него изменений».

В ведомстве добавили, что право на отсрочку от призыва может быть реализовано гражданами путем подачи необходимых документов в соответствующую призывную комиссию.

Напомним, 10 августа вступит в силу Закон «Об изменении законов по вопросам эффективного функционирования военной организации государства», который в народе прозвали «законом об отсрочках». Одно из главных нововведений – теперь отсрочку от призыва для получения образования можно будет получить только один раз.

Однако в связи с тем, что закон вступает в силу 10 августа, то есть после вступительной кампании, но до 1 сентября, когда официально начнется новый учебный год, возникла правовая коллизия: должны ли осенью идти служить те, кто поступал в этом году, во время действия старого закона. Теперь этот вопрос разрешился в пользу тех молодых людей, которые поступили в вуз или магистратуру.