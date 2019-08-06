ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Минобороны: поступившим в этом году дадут отсрочку по старому закону

07.08.2019 16:34 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Аргументы и факты

Минобороны: поступившим в этом году дадут отсрочку по старому закону
Фото из открытых источников

Министерство обороны Беларуси определило мнение относительно тех молодых людей, которые в этом году поступили в вуз после ссуза или в магистратуру. Если они были приняли в учебное заведение до 10 августа, то есть до вступления в силу нового закона о службе в армии, то продолжат обучение согласно старым правилам.

Минобороны: поступившим в этом году дадут отсрочку по старому закону В Беларуси «закон об отсрочках» окончательно вступит в силу 10 августа

В частности, как указано на официальном сайте Министерства обороны, «с целью реализации норм Закона от 23 июля 2019 года «Об изменении законов по вопросам эффективного функционирования военной организации государства», исходя их максимального учета интересов граждан, заинтересованными госорганами выработано единое мнение, что призывники, принятые (зачисленные) в установленном порядке на обучение в учреждения образования до 10 августа 2019 года, могут реализовать свое право на отсрочку от призыва на срочную военную службу и службу в резерве для продолжения образования по нормам Закона РБ «О воинской обязанности и воинской службе» до внесения в него изменений».

В ведомстве добавили, что право на отсрочку от призыва может быть реализовано гражданами путем подачи необходимых документов в соответствующую призывную комиссию.

Напомним, 10 августа вступит в силу Закон «Об изменении законов по вопросам эффективного функционирования военной организации государства», который в народе прозвали «законом об отсрочках». Одно из главных нововведений – теперь отсрочку от призыва для получения образования можно будет получить только один раз.

Однако в связи с тем, что закон вступает в силу 10 августа, то есть после вступительной кампании, но до 1 сентября, когда официально начнется новый учебный год, возникла правовая коллизия: должны ли осенью идти служить те, кто поступал в этом году, во время действия старого закона. Теперь этот вопрос разрешился в пользу тех молодых людей, которые поступили в вуз или магистратуру.

Минобороны: поступившим в этом году дадут отсрочку по старому закону
Кнут для призывника. Почему новый закон о службе не решит всех проблем
Подробнее

 
 
Ссылка на источник 34
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Госорганы выработали единое мнение по «закону об отсрочках». Те, кто был принят до 10 августа в вуз после ссуза или в магистратуру, продолжат обучение.
 
Новости дня
Новости разные
 
Игорь Борисов: Два оппозиционера в Палате представителей погоды не делают
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
07.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика