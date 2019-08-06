Минобороны: поступившим в этом году дадут отсрочку по старому закону

Министерство обороны Беларуси определило мнение относительно тех молодых людей, которые в этом году поступили в вуз после ссуза или в магистратуру. Если они были приняли в учебное заведение до 10 августа, то есть до вступления в силу нового закона о службе в армии, то продолжат обучение согласно старым правилам.
В частности, как указано на официальном
В ведомстве добавили, что право на отсрочку от призыва может быть реализовано гражданами путем подачи необходимых документов в соответствующую призывную комиссию.
Напомним, 10 августа вступит в силу Закон «Об изменении законов по вопросам эффективного функционирования военной организации государства», который в народе прозвали «законом об отсрочках». Одно из главных нововведений – теперь отсрочку от призыва для получения образования можно будет получить только один раз.
Однако в связи с тем, что закон вступает в силу 10 августа, то есть после вступительной кампании, но до 1 сентября, когда официально начнется новый учебный год, возникла правовая коллизия: должны ли осенью идти служить те, кто поступал в этом году, во время действия старого закона. Теперь этот вопрос разрешился в пользу тех молодых людей, которые поступили в вуз или магистратуру.