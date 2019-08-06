В Мозырьском районе на ходу загорелся трактор с 11 тюками соломы

Источник материала: Mlife

6 августа 2019 в 17-36 в службу спасения по телефону "101" поступило сообщение о горении трактора в Мозырском районе на автодороге Митьки - Стрельск.Когда спасатели прибыли на место, наблюдалось открытое горение трактора «МТЗ-82», 2007 г.в. Собственник трактора - государственное предприятие «Мозырская передвижная механизированная колонна №27».Пожар локализован и ликвидирован спасателями.

В результате пожара уничтожен моторный отсек и кабина трактора, 11 тюков соломы в прицепе.

Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия причины пожара – прочие причины (попадание искры из выхлопной трубы двигателя внутреннего сгорания трактора, который находился в движении при перевозке соломы в прицепе).

