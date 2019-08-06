|
В Мозырьском районе на ходу загорелся трактор с 11 тюками соломы
Источник материала: Mlife
6 августа 2019 в 17-36 в службу спасения по телефону "101" поступило сообщение о горении трактора в Мозырском районе на автодороге Митьки - Стрельск.
Когда спасатели прибыли на место, наблюдалось открытое горение трактора «МТЗ-82», 2007 г.в. Собственник трактора - государственное предприятие «Мозырская передвижная механизированная колонна №27».
Пожар локализован и ликвидирован спасателями.
В результате пожара уничтожен моторный отсек и кабина трактора, 11 тюков соломы в прицепе.
Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия причины пожара – прочие причины (попадание искры из выхлопной трубы двигателя внутреннего сгорания трактора, который находился в движении при перевозке соломы в прицепе).
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
6 августа 2019 в 17-36 в службу спасения по телефону "101" поступило сообщение о горении трактора в Мозырском районе на автодороге Митьки - Стрельск. далее...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)