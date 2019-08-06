Хотимские хлеборобы-тысячники получили награды

Источник материала: Новости Хотимска

Среда стала днем награждений тысячников среди комбайнеров, водителей, лучших аграриев сельхозорганизаций нашего района Благодарственными письмами райисполкома, Благодарностями областного объединения профсоюзов, ценными подарками, денежными премиями.

Председатель райисполкома Дмитрий РУБАН, председатель Могилевского областного объединения профсоюзов Дмитрий ЯНКОВ, председатель районного объединения профсоюзов Валентина ВОЙТЕНКО, председатель райкома профсоюза работников агропромышленного комплекса Михаил КАРПЕНКОВ чествование начали с ОАО «Октябрь-Березки», где награды вручили семейному экипажу комбайнеров в составе Николая и Андрея Подберезкиных.

Адрес следующего тысячника находим в ОАО «Липовка». Фамилия для всех известная, знаменосец районной делегации на двух последних областных «Дажынках» — водитель Николай ТИЩЕНКО.

ОАО «Бабушкино подворье» намолотило более 4000 тонн зерна, при средней урожайности 33,5 центнера с гектара. Абсолютно лучший результат по валовому намолоту у еще одного нашего признанного лидера – Александра ПОПРАВКО. Среди водителей отличился Василий КОЗЛОВ.

С полей перемещаемся на зерноток в а/г Забелышин, где на зерносушильном комплексе КЗСК-30 трудится коллектив операторов. Первым награду получает старший оператор Василий ЗАРЕЦКИЙ. Затем и его товарищи: Николай ЖМАКИН, Алексей МИНЧЕНКО, Андрей ШЕСТЕРНЕВ.

Пользуясь случаем, поздравляем Василия ЗАРЕЦКОГО с наступающим Днем строителя! В хозяйстве он работает мастером по строительству.

























Александр Лейчинский