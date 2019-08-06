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Спасаем томат. Как защитить растения от фитофтороза?

07.08.2019 17:08 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Спасаем томат. Как защитить растения от фитофтороза?
Goldlocki / Commons.wikimedia.org

Бороться с фитофторозом, когда он в полную силу атаковал растения, бывает очень сложно. Разумнее предотвратить развитие болезни на ранних стадиях. Фитофтороз проявляется на листьях и стеблях в виде крупных бурых пятен с белым мучнистым налётом спороношения на нижней стороне листьев. Плоды буреют, оставаясь твёрдыми.

Спасаем томат. Как защитить растения от фитофтороза? Помидоры – сразу в грядку. Можно ли посадить томаты безрассадным способом?

Имейте в виду, что болезнь в первую очередь появляется на картофеле, его нужно сажать как можно дальше от томата. Если на огороде растут обе культуры, обращайте внимание на посадки картофеля, окучивайте поражённые растения, а перед уборкой клубней обязательно скосите ботву.

Высокая влажность в теплице или под укрытием приводит к быстрому распространению фитофтороза на томатах, возбудитель передаётся с каплями жидкости. Проветривайте теплицу, удаляйте лишние листья, особенно в нижней части куста, это уменьшит влажность в посадках.

Больные листья и плоды сразу же аккуратно убирайте и закладывайте в отдельный компост, прикрывая ботвой других растений или выполотыми сорняками.

Используйте для обработки биологические препараты на основе бактерий, обладающих фунгицидным действием. Попробуйте народные средства – опрыскивание по листьям разведённой сывороткой или молоком (1 л на 10 воды).

Крупные, но недозрелые плоды томата снимите, окуните их в горячую воду (около 60°С) на 1–2 минуты. После «горячей ванны» просушите плоды и положите на дозревание. Прогревание предот­вратит развитие болезни. В противном случае при хранении в тёплом помещении невидимая до поры до времени инфекция будет быстро развиваться, и томаты через несколько дней побуреют.

Спасаем томат. Как защитить растения от фитофтороза?
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Совет

Покупая семена томата, опытный огородник обращает внимание на устойчивость растений к болезням. Некоторые сорта и гибриды рекламируются как не поражающиеся фитофторозом, однако в действительности таких чудо-сортов практически нет, все томаты в той или иной степени страдают от этого опасного заболевания. По мнению специалистов, наибольшей устойчивостью обладают отечественные сорта Грот, Гном, Дубрава, Камея, Снегурочка. Основное правило для огородников – выбирайте раннеспелые сорта и гибриды, урожай которых можно собрать уже к первой декаде августа.

Спасаем томат. Как защитить растения от фитофтороза? Как опылить томаты?

Сажайте томаты на хорошо освещённом месте, располагайте рассаду просторно, чтобы обеспечить проветривание растений.

При посадке вносите биологические фунгициды в почву, а также проводите профилактические обработки растений.

Поливайте томат обильно, но редко, не смачивая листья, при созревании плодов можно прекратить поливы.

Чередуйте культуры на грядках, не высаживайте томат после картофеля и других паслёновых овощей.

После уборки уничтожьте ботву и плоды больных растений, обязательно обработайте конструкцию теплицы дезинфицирующими средствами. Посейте сидераты для обеззараживания почвы.

Спасаем томат. Как защитить растения от фитофтороза?
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Сейчас опасное время для томата. Плоды не успевают созреть, а холодные ночи, влажный воздух провоцируют вспышку фитофтороза, или бурой гнили, и губят весь урожай.
 
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