Спасаем томат. Как защитить растения от фитофтороза?

Источник материала: Аргументы и факты

Бороться с фитофторозом, когда он в полную силу атаковал растения, бывает очень сложно. Разумнее предотвратить развитие болезни на ранних стадиях. Фитофтороз проявляется на листьях и стеблях в виде крупных бурых пятен с белым мучнистым налётом спороношения на нижней стороне листьев. Плоды буреют, оставаясь твёрдыми.

Имейте в виду, что болезнь в первую очередь появляется на картофеле, его нужно сажать как можно дальше от томата. Если на огороде растут обе культуры, обращайте внимание на посадки картофеля, окучивайте поражённые растения, а перед уборкой клубней обязательно скосите ботву.

Высокая влажность в теплице или под укрытием приводит к быстрому распространению фитофтороза на томатах, возбудитель передаётся с каплями жидкости. Проветривайте теплицу, удаляйте лишние листья, особенно в нижней части куста, это уменьшит влажность в посадках.

Больные листья и плоды сразу же аккуратно убирайте и закладывайте в отдельный компост, прикрывая ботвой других растений или выполотыми сорняками.

Используйте для обработки биологические препараты на основе бактерий, обладающих фунгицидным действием. Попробуйте народные средства – опрыскивание по листьям разведённой сывороткой или молоком (1 л на 10 воды).

Крупные, но недозрелые плоды томата снимите, окуните их в горячую воду (около 60°С) на 1–2 минуты. После «горячей ванны» просушите плоды и положите на дозревание. Прогревание предот­вратит развитие болезни. В противном случае при хранении в тёплом помещении невидимая до поры до времени инфекция будет быстро развиваться, и томаты через несколько дней побуреют.



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Совет

Покупая семена томата, опытный огородник обращает внимание на устойчивость растений к болезням. Некоторые сорта и гибриды рекламируются как не поражающиеся фитофторозом, однако в действительности таких чудо-сортов практически нет, все томаты в той или иной степени страдают от этого опасного заболевания. По мнению специалистов, наибольшей устойчивостью обладают отечественные сорта Грот, Гном, Дубрава, Камея, Снегурочка. Основное правило для огородников – выбирайте раннеспелые сорта и гибриды, урожай которых можно собрать уже к первой декаде августа.

Сажайте томаты на хорошо освещённом месте, располагайте рассаду просторно, чтобы обеспечить проветривание растений.

При посадке вносите биологические фунгициды в почву, а также проводите профилактические обработки растений.

Поливайте томат обильно, но редко, не смачивая листья, при созревании плодов можно прекратить поливы.

Чередуйте культуры на грядках, не высаживайте томат после картофеля и других паслёновых овощей.

После уборки уничтожьте ботву и плоды больных растений, обязательно обработайте конструкцию теплицы дезинфицирующими средствами. Посейте сидераты для обеззараживания почвы.