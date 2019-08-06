Юлия Пересильд: «На экране появляюсь я, но это не совсем я»

Источник материала: Аргументы и факты

На открытии 27-го выборгского кинофестиваля «Окно в Европу» был показан фильм Константина Худякова «Конец сезона». Дочери умершего советского офицера после распада СССР остались в одной из стран Балтии. Старшая Елена (Юлия Пересильд) замужем за местным, вместе с ним она содержит гостиницу для туристов; средняя Вера (Юлия Снигирь) рисует и переживает последствия давнего курортного романа, а младшая Анна (Аня Чиповская) играет джаз в местном ресторане.

Сестры хотя уехать в Москву, но однажды Москва приезжает к ним — дом напротив снимает новый русский бизнесмен Борис (Евгений Цыганов), бывший возлюбленный Веры, а гостиница, несмотря на конец курортного сезона, наполняется странными постояльцами. «АиФ» поговорил с Юлией Пересильд о соответствии сюжета картины пьесе Чехова, о том, можно ли актеру быть собой на экране, и о том, где можно увидеть настоящую Пересильд.

– На ваш взгляд, «Конец сезона» — это Чехов или не Чехов?

– Нет, не могу сказать, что это Чехов, в нем есть чеховское настроение, и, конечно, три сестры объединяют фильм и пьесу. В конце есть эпиход — это тоже не совсем Чехов, но намек на его произведение.

– Характер вашей героини вам близок? Вы ее понимаете?

– Она мне совсем не близка! Елена готова на что угодно, лишь бы не было скандала, и за счет этого она является цементом этой большой семьи, присматривает за младшими сестрами, и она очень ответственная. Она содержит дом, у неё единственной есть постоянный мужчина, муж. И если говорить о прототипах, то у Чехова это Ольга (старшая сестра в пьесе «Три сестры» — ред.). Она почти счастливый человек.



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– И в Москву она не стремится...

– Да, она, пожалуй, единственная из сестер, которой не хочется уезжать. Конечно, для неё Москва это такая мечта, но она давно не верит, что эта мечта исполнится. У неё же всё есть, она находится дома, на своем месте, зачем ей куда-то уезжать? Но у неё есть одна проблема, которая её мучает — она не может родить ребенка, и поэтому у неё нет полноценной семьи.

– Легко ли было играть такого персонажа, ведь у вас семья есть?

– Так ставить вопрос нельзя! Ведь тогда получается, что актерам нельзя играть алкоголиков, если они сами не пьют, или, простите, проституток (смеется). Мне вообще кажется, что чем больше расстояние от персонажа, тем интереснее его играть. Близких по характеру героев играть неинтересно. Кроме того, я вообще не люблю, когда мне предлагают сыграть меня же в предлагаемых обстоятельствах. Я в таких случаях с трудом понимаю, о чем идет речь, да это и скучно. Конечно, если актер предполагает сняться всего в трех фильмах за всю жизнь, можно играть себя. Но ведь и твоё «я» со временем может меняться, и выделить его бывает очень сложно.

– А у вас получилось разгадать своё «я», выяснить, какая вы на самом деле?

– Пожалуй, нет. По большому счету, это причина, по которой стоит заниматься актерской профессией. Я люблю психологию, люблю спускаться в метро и общаться с людьми, и таким образом я познаю себя, изучаю себя, ищу черты характеров для своих персонажей. Это часть моей профессии, хотя, конечно, когда кого-то играешь, всегда пропускаешь его характер через себя.

– То есть настоящую Юлию Пересильд увидеть на экране нереально?

– Почему же? В документальных фильмах (улыбается). В художественных — конечно, нет. Глупо думать, что персонаж в кино — это и есть я. А такое мне говорят очень часто, причем иногда в качестве комплиментов. Конечно, на экране появляюсь я, но это не совсем я.

– На «Кинотавре» мне удалось услышать, как вы поете. Кто выходил на сцену на этом концерте? Вы или созданный вами образ?

– О, вот в этом случае была я, ведь концерт — это как раз та территория, на которой допустимо быть собой. Еще настоящая я учредила фонда «Галчонок» (благотворительный фонд, который оказывает помощь детям с органическими поражениями центральной нервной системой — ред.). А, например, Людмила Павлюченко (знаменитый снайпер Великой Отечественной войны, главная героиня биографического фильма «Битва за Севастополь» — ред.), это не я — я не умею стрелять, и не я убила 309 фашистов. Её жизнь — это не моя жизнь, хотя я много читала о ней и пропустила этого человека через себя. И так с каждым персонажем — ведь я и не Елена из «Конца сезона», я просто её сыграла.

– А персонажи, которых вы играете, оказывают на вас влияние?

– Знаете, есть фильмы, которые сильно меняют тебя внутренне, а есть фильмы, которые лишь что-то в тебе приоткрывают. Это не принижает одни картины и не превозносит другие. Просто в последнем случае не приходится себя переламывать.