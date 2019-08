Компьютерный сбой в British Airways, десятки рейсов отменены

Источник материала: Tut.by

В разгар сезона отпусков тысячи человек не смогли вовремя вылететь из британских аэропортов из-за компьютерного сбоя в системе регистрации пассажиров компании British Airways.

Был отменен как минимум 81 рейс из аэропорта Хитроу, другой аэропорт — Гатвик — не смогли покинуть 10 рейсов.

Сотрудники British Airways в различных аэропортах были вынуждены вернуться к регистрации пассажиров вручную.

Всего по стране задержано более 200 рейсов, пассажирам рекомендовано приезжать в аэропорт загодя.

Компания уже принесла извинения и заявила, что пассажиры ближних рейсов, следовавшие из Хитроу, Гатвика и аэропорта Лондон Сити, могут перебронировать билеты на другой день.