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В Мозырском районе за несколько минут сгорел трактор, перевозивший солому
Источник материала: Tut.by
В Мозырском районе за несколько минут сгорел трактор, перевозивший тюки соломы,
Возгорание произошло вечером 6 августа на дороге Митьки — Стрельск.
В результате пожара уничтожен моторный отсек и кабина трактора, а также 11 тюков соломы в прицепе.
Причина пожара устанавливается. Предполагают, что искра из выхлопной трубы могла попасть на солому.
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Возгорание произошло вечером 6 августа на автодороге Митьки - Стрельск.
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