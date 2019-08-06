В Мозырском районе за несколько минут сгорел трактор, перевозивший солому

Источник материала: Tut.by

В Мозырском районе за несколько минут сгорел трактор, перевозивший тюки соломы, рассказали в МЧС.





Возгорание произошло вечером 6 августа на дороге Митьки — Стрельск.

В результате пожара уничтожен моторный отсек и кабина трактора, а также 11 тюков соломы в прицепе.





Причина пожара устанавливается. Предполагают, что искра из выхлопной трубы могла попасть на солому.