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В Мозырском районе за несколько минут сгорел трактор, перевозивший солому

07.08.2019 17:08 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Мозырском районе за несколько минут сгорел трактор, перевозивший тюки соломы, рассказали в МЧС.


Возгорание произошло вечером 6 августа на дороге Митьки — Стрельск.

В результате пожара уничтожен моторный отсек и кабина трактора, а также 11 тюков соломы в прицепе.


Причина пожара устанавливается. Предполагают, что искра из выхлопной трубы могла попасть на солому.

 
 
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Возгорание произошло вечером 6 августа на автодороге Митьки - Стрельск.
 
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